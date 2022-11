Drohende Energiekrise Die Nacht wird noch etwas dunkler: Wittenbach schaltet Strassenbeleuchtung länger aus – um Energie zu sparen Der Gemeinderat hat beschlossen, die Strassenbeleuchtung im Winter länger auszuschalten. Es gibt aber einige Ausnahmen.

Wittenbach weitet die Zeiten aus, in denen die Strassenbeleuchtung nicht brennt. Bild: DPA/Swen Pfãrtner

Unter der Woche schaltet die Gemeinde Wittenbach nachts die Strassenbeleuchtung ab. Jeweils von 1.15 bis 5 Uhr bleibt es an den Gemeindestrassen dunkel. Nun hat der Gemeinderat entschieden, im Winterhalbjahr diese Nachtabschaltungen zu verlängern.

Es handelt sich dabei um einen Beitrag zum Stromsparen, wie die Gemeinde im aktuellen «am Puls» schreibt. Gemäss Einschätzungen des Bundes sei die Versorgung mit Strom und Gas gewährleistet, heisst es im Mitteilungsblatt. «Nichtsdestotrotz ruft der Bund dazu auf, Energie zu sparen.»

Von 23 bis 5.30 Uhr bleibt es dunkel

Ab Montag werden die Strassenlaternen um 23 Uhr ausgeschaltet und erst um 5.30 Uhr wieder eingeschaltet. In den Nächten auf Samstag und Sonntag bleibt die Beleuchtung aber an. Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer müssen also nicht in der Dunkelheit nach Hause spazieren.

Ohne Strassenbeleuchtung braucht es manchmal eine Taschenlampe, um den Weg zu finden. Bild: Imago Images

Auch an den Kantonsstrassen bleibt es hell, also an der Arboner-, Romanshorner- und St.Gallerstrasse. «Wir sind überzeugt, mit diesem Ansatz einen passenden Kompromiss gefunden zu haben, der das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und gleichzeitig die aktuelle Energiesituation adressiert», wird Urs Schnelli, Vizegemeindepräsident, im Mitteilungsblatt zitiert.

Weihnachtssterne beleuchten Dorfstrasse

Der Gemeinderat hat als weitere Massnahme beschlossen, dieses Jahr auf eine Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten, wie er Mitte Oktober mitteilte. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: Speziell für den Weihnachtsmarkt werden die Sterne an der Dorfstrasse aufgehängt – und danach wieder abmontiert. Und der Weihnachtsbaum auf dem Zentrumsplatz wird nicht nur geschmückt, sondern auch beleuchtet.

Bei dieser Gelegenheit Mitte Oktober kommunizierte der Gemeinderat auch Energiespartipps für die Bevölkerung. So sollte die Raumtemperatur nie mehr als 20 Grad betragen. Die Reduktion um ein Grad spare zehn Prozent Heizenergie.

Beim Kochen spart ein Deckel auf dem Topf Energie, die sonst verpuffen würde. So werde auch das Essen schneller gar. Statt Computer, Fernseher oder die Kaffeemaschine im Stand-by-Modus zu lassen, sollte man sie lieber ganz ausschalten. Besser sei es auch, nicht zu baden, sondern zu duschen. Dies am besten «kurz und nicht zu heiss». (gk/mha)