Stadt St.Gallen Einst wohnte der Badmeister drin: Auf Drei Weieren wird bald ein geschichtsträchtiges Haus saniert In unmittelbarer Nähe zum Mannenweier wird ein historisches Haus aus dem 15. Jahrhundert umgebaut. Die Stadt hat es im Baurecht abgegeben.

Das Haus befindet sich direkt neben dem Mannenweier an der Bitzistrasse. Bild: Elias Rütsche

Wer vom Mannenweier Richtung Milchhüsli geht, sieht auf der rechten Seite ein rustikales, altes Gebäude. Es dürfte besonders regelmässigen Badegästen ein Begriff sein. Genau dieses Haus wird nun umfassend saniert und umgebaut.

Yvonne Bischof, Leiterin der städtischen Dienststelle Liegenschaften, bestätigt auf Anfrage: «Das Wohnhaus ist stark sanierungsbedürftig.» Die letzten Mieter haben die Liegenschaft im Mai 1963 als Dienst- beziehungsweise Familienwohnung zur Miete übernommen. Es handelte sich um einen Strassenwärter der Stadt St.Gallen. Im Herbst 2021 mussten die Mieter das Mietverhältnis nach 58 Jahren kündigen, da ein Umzug ins Altersheim notwendig wurde.

Sanierung im alten Stil

Das Grundstück, das der Stadt St.Gallen gehört, wurde im November 2022 im Baurecht abgegeben. Das Wohnhaus mit besonderem Charakter wird nun nach denkmalpflegerischen, sowie energetischen und ökologischen Vorgaben saniert, so Bischof. Dabei soll das alte Bild des Hauses möglichst bestehen bleiben und auch die dunkle Patina des Hauses soll erhalten bleiben. Deshalb werden die Fenster gemäss historischem Vorbild mit neuen Sprossenfenstern erneuert.

Auf die Montage einer Photovoltaik-Anlage auf dem historischen Ziegeldach mit Biberschwanz-Eindeckung wird aus historischen Gründen verzichtet. Dafür sollen auf einer Holzkonstruktion verglaste, halbtransparente Solarmodule errichtet werden. Ausserdem wird die Fassade erneuert. Wie aus dem Baugesuch zu entnehmen ist, bleibt der gestrichene Schindelschirm auf der Nordseite zum Mannenweier, welcher gerne als Fotosujet verwendet wird, jedoch bestehen.

Das Haus von der Seite mit Blick auf den gestrichenen Schindelschirm. Bild: Elias Rütsche

Nebst dem Gebäude wird auch der bestehende Garten renoviert. Da dieser in der Landschaftsschutzzone Dreilinden liegt, soll er in seinem charakteristischen Erscheinungsbild, seinem Landschaftshaushalt, seiner natürlichen Eigenart, sowie in seiner Bedeutung als Lebensraum freilebender Tiere und wildwachsender Pflanzen erhalten bleiben. Aus diesem Grund erfolgte die Planung mit den Mitarbeitern von Stadtgrün und einem Gartenarchitekten. Neue zusätzliche Bepflanzungen und ein Bauerngarten sollen den Aussenraum aufwerten. Ausserdem wird die Bepflanzung zum Strassenraum behutsam mit Beeren, einheimischen Wildsträuchern und Gehölzen ergänzt.

Keine Einsprachen eingegangen

Das Haus, welches im Jahr 1444 gebaut wurde, hat schon etliche Veränderungen hinter sich. So wurde beispielsweise im Zeitraum um 1612 ein Erweiterungsbau durchgeführt. Alte Situationspläne aus dem Staatsarchiv von 1830 belegen auch einen Schopfanbau an der Südwestseite. Dieser wurde aber im Zeitraum zwischen 1907 und 1927 abgebrochen. Im Jahr 1740 wurde der Schuhmacher David Müller als erster Badmeister der Drei Weieren im Wohnhaus an der Bitzistrasse 65 einquartiert.

Laut Yvonne Bischof sei das Baugesuch für die Sanierung eingereicht worden. Einsprachen seien keine eingegangen. Weil das Wohnhaus aber unter Denkmalschutz und in einer Grünzone steht, werde das Baugesuch auch noch vom Kanton geprüft. Wann das Projekt fertig sein soll, konnte deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kommuniziert werden.