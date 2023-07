Dorforiginal «Sie war hart wie Stein und feierte an jeder Hundsverlochete mit»: Das Theaterstück «Deckers Klara» auf dem Fünfländerblick handelt von einer mutigen Frau Sie tanzte an ihrem eigenen Leichenmahl: Die legendäre Fasnächtlerin Klara Bischof steht im Zentrum des Freilichtspiels «Deckers Klara» auf dem Fünfländerblick. Am 11. August ist Premiere. Das Stück findet auf dem Rossbüchel statt, mit prächtiger Aussicht auf den Bodensee. Hier liess die Heldin vor 130 Jahren eine Kapelle erbauen – gegen den Willen des Kirchenrats.

Klara Bischof (Rebecca Heierli) schleppt die Steine für ihre Kapelle mit einem Leiterwagen auf den Fünfländerblick. Bild: zvg

Das Freilichtspiel «Deckers Klara» dreht sich um eine wahre Geschichte: das Gruber Dorforiginal Klara Decker (1859–1953) und ihr spannendes Leben. Die Premiere findet am 11. August auf dem Fünfländerblick statt, gefolgt von zwölf weiteren Aufführungen bis zum 9. September.

Die Verantwortlichen scheuen keine Mühe. Sie haben auf dem Bergkamm des Rossbüchels ein grosses Festgelände aufgebaut: mit Bühne, gedeckter Tribüne mit 650 Zuschauerplätzen, VIP-Zelt und geheiztem Festzelt für 100 Personen.

Auf dem Rossbüchel wurde ein grosses Festgelände aufgebaut. Bild: zvg

Das Budget beträgt rund 700'000 Franken. 80 Personen wirken auf und hinter der Bühne mit, weitere 200 Helferinnen und Helfer leisten rund 1000 Einsätze. Nur Regisseur Fredy Kunz wird entschädigt.

Regisseur Fredy Kunz. Bild: zvg

Er hat sich mit Kindermusicals einen Namen gemacht. 1968 trat er in der legendären «Niederdorfoper» mit Schauspielern wie Ines Torelli und Jörg Schneider auf.

Kunz inszeniert das Stück mit dem Dramatischen Verein Oberegg und hat auch das Drehbuch geschrieben. Der 79-jährige Heidler hat zu Klara Bischof im Staatsarchiv recherchiert und mit einer Nichte der Heldin gesprochen, Lotty Würth aus Rorschacherberg. Denn das Stück soll nicht nur unterhaltsam sein, sondern auch historisch korrekt.

Kränkliches Kind wächst über sich hinaus

Die 1859 geborene Klara ­Bischof hatte einen starken Willen. Die Tochter eines Dachdeckers aus sanktgallisch Grub war ein kränkliches Kind. Sie stellte Papierblumen her - für Volksfeste, Altäre und zur Dekoration von Kühen an Viehschauen.

«Deckers Klara war eine gute Geschäftsfrau», sagt Regisseur Fredy Kunz. «Eine Frau galt damals nicht viel, nur als Heimchen am Herd.» Die Gruberin stemmte sich gegen Konventionen. «Ich teile mein Geld nicht mit einem Mann», sagte sich die klein gewachsene, ledige Frau mit der markanten Adlernase. «Ich lebe so, wie es mir passt.» So konnte sie sich laut Kunz bereits in jungen Jahren eine Pilgerreise nach Lourdes leisten. Dort habe sie zu Maria gebetet und versprochen: «Wenn es mir nach dieser Reise besser geht, baue ich dir in meiner Heimat eine Kapelle.»

Daheim ging es ihr tatsächlich besser. Es wird erzählt, dass sie von einem Kind träumte, das ihr einen Fleck Land auf dem Fünfländerblick zeigte und sagte:

«Schau, hier kannst du deine Kapelle bauen.»

Klara Bischof träumt von einem Kind, das ihr den Platz für ihre Kapelle zeigt. Bild: zvg

Der Kirchenrat war dagegen. Er fand, dass alle Aktivitäten in der Dorfkirche stattfinden sollten. Deckers Klara konnte aber den «Rossbüchel»-Wirt von ihrem Plan überzeugen. «Wenn wir da oben ein Restaurant und eine Kapelle haben, werden mehr Gäste kommen», sagte sie – worauf er ihr Land zur Verfügung stellte. Der Wirt profitierte, baute später das Hotel Fünfländerblick (das in den 1960er-Jahren abbrannte), und Kutschen voller Touristen kamen aus Heiden herbei.

Filmaufnahmen für das Freilichtspiel. Bild: zvg

«Ich will, ich kann, ich muss bauen»

«Klara Bischof liess nicht locker. Sie beharrte so stur auf ihren Plänen, bis der Kirchenrat mürbe wurde und einwilligte», sagt Regisseur Fredy Kunz. «Es hiess, sie sei hart gewesen wie Gruber Sandstein.»

Die Steine für ihre Kapelle karrte sie vom Steinbruch in Unterbilchen eigenhändig mit einem Leiterwagen auf den Fünfländerblick. «Ich will, ich kann, ich muss bauen», sagte die Dachdeckerstochter, die sich mit dem Bauen auskannte.

Am 15. August 1892 wurde die Kapelle feierlich eingeweiht. Mehr als 50 Jahre lang versah Klara den Messmerdienst und betete jeden Tag einen Rosenkranz in ihrer Kapelle.

Dreharbeiten für «Deckers Klara»: Der Dramatische Verein Oberegg stellt eine Prozession nach. Bild: zvg

«Eher etwas für Erbinnen oder reiche Männer»

Es sei ungewöhnlich, dass die Tochter eines schlichten Dachdeckers so ein Kirchlein stiftete, schreibt die Gruber Historikerin Lynn Blattmann. Das sei damals eher etwas für Erbinnen gewesen oder für Männer, die reich geworden waren.

Historikerin Lynn Blattmann beim Fünfländerblick. Bild: Ralph Ribi

«Das Gruber Dorforiginal wollte einen Ort für die Menschen schaffen, ausserhalb der Dorfkirche», schreibt Blattmann. «Ihre Kapelle steht dort, wo die Natur zu Hause ist, wo die Elemente toben, Wind, Regen, Schnee oder auch immer wieder das Feuer; sie steht dort, wo man die ganze Welt sehen oder erahnen kann.» Die Kapelle sei eine «steingewordene Einladung, uns selbst nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen».

Auftritt am eigenen Leichenmal

Klara Bischof war nicht nur gläubig, sie hatte auch Schalk und Humor - und sie liebte die Fasnacht. «Sie trank lieber Rotwein als Kaffee und feierte an jeder Hundsverlochete mit», sagt Regisseur Kunz.

Die legendäre Fasnächtlerin Klara Bischof (1859–1953): Es ist überliefert, dass sie lieber Wein als Kaffee trank. Bild: zvg

Zu reden gab, dass sie ihr Leichenmahl zu Lebzeiten organisierte, um selbst daran teilnehmen zu können. An ihrem 90. Geburtstag veröffentlichte sie in der Zeitung ihre eigene Todesanzeige und lud Verwandte zum Leichenmahl ein.

Auf dem Tisch stand eine mächtige Torte, mit einem Totenkopf verziert. Als der Deckel des Sarges zu Boden polterte und Klara herauskletterte, erschraken die Gäste. Nach einigen Gläsern Trauerwein aber wich der Schreck einer heiteren Stimmung, und Deckers Klara tanzte lachend durch das Säli.

«Wir hoffen auf eine schwarze Null»

Das Organisationskomitee um OK-Präsident Cornel Fürer hat für das Projekt nicht nur die zwei Trägervereine Dramatischer Verein Oberegg und das 5er-Team (Organisator der 1.-August-Feierlichkeiten auf dem Fünfländerblick) gewonnen. Es konnte auch Grundeigentümer und Anstösser, Behörden, und etliche Sponsoren dafür begeistern.

«Unser Ziel ist eine schwarze Null», sagt Fürer. Dazu sei eine Auslastung von 80 Prozent der 7'200 Eintritte nötig. Finanziert wird das rund 700’000 Franken teure Freilichtspiel durch 100’000 Franken aus dem Lotteriefonds, zahlreiche Stiftungen und Sponsoren. Ein Viertel der Eintritte ab 48 Franken seien bereits verkauft.

Die Zuschauertribüne hat 650 Plätze. Bild: zvg

Die Hälfte des Budgets geht zulasten von Bau und Technik. «Es ist anspruchsvoll, da der Boden uneben ist und wir hier oben keinen Strom- und Wasseranschluss haben», sagt Fürer. Auch Licht, Ton und die grosse LED-Wand seien teuer. Der Oberegger Richard Woda steuert Videos und Fotos zum Freilichtspiel bei – und hat eigens dafür Lieder komponiert. Das Grueberchörli, die Appenzeller Vorderländer und die Guggemusik Wolfs-Hüüler wirken ebenfalls mit.

Das Grueberchörli bei einer Probe. Bild: zvg

Auch das 1. August-Fest wird mit dieser Infrastruktur durchgeführt, mit DJ und Live-Musik - aber ohne Funken. Denn da, wo normalerweise der Funken angezündet wird, steht nun ein Zelt.

Der Dramatische Verein Oberegg führt «Deckers Klara» zum 70. Todestag von Klara Bischof und zum 130-jährigen Bestehen der Kapelle Maria Lourdes auf. Drei Schauspielerinnen verkörpern die Hauptfigur in Kindheit, Jugend und Alter: Nina Matter, Rebecca Heierli und Daniela Breu. (mem)