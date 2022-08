Dorfleben «So haben unsere Vereine wieder eine Perspektive»: Weil sie zu wenig Mitglieder haben, spannen vier Dorfmusikvereine jetzt zusammen Die Musikvereine der Gemeinden Eggersriet, Grub SG, Grub AR und Untereggen gehen neue Wege und starten ein Gemeinschaftsprojekt. Eine Geschichte von einem individuellen Probenplan, einheitlichen Uniformen und neuen Tönen im Vereinsleben.

Vorne von links: Fabian Egger, Simon Mayr, Livio Camichel und Roman Schnelli engagieren sich für das Gemeinschaftsprojekt. Bild: Rita Bolt

Mit dem Song der legendären britischen Rockband Queen «Don't Stop Me Now» startet Dirigent Roman Schnelli am Freitag die Musikprobe im Schulhaus Untereggen – die zweite von sechs Proben. Noch klappt das Zusammenspiel nicht hundertprozentig – der Titel wird wiederholt.

Der Queen-Titel passt im übertragenen Sinn zur aktuellen Situation der Musikvereine Eggersriet, Grub SG, Grub AR und Untereggen: Sie alle kränkeln, suchen nach neuen Mitgliedern und wollen nicht aufgeben. Um dem Mitgliedermangel entgegenzuwirken und weiterhin zu musizieren, ziehen sie alle Register. Sie haben in den vergangenen zwei Jahren ein Gemeinschaftsprojekt auf die Beine gestellt.

Es scheint, als wären sie auf einem guten Weg. An der Probe sind 35 Musikantinnen und Musikanten aus allen vier Dorfvereinen anwesend. Einer freut sich besonders über die grosse Beteiligung: Simon Mayr von der Musikgesellschaft Grub AR. «Ich habe noch nie in einem so grossen Blasorchester musiziert», sagt er freudig. Denn:

«Die MG Grub AR ist nicht mehr spielfähig.»

Zwei Jahre Vorarbeit geleistet

Auch die Musikgesellschaft Untereggen kämpft schon länger ums Überleben. «Wir sind mit zwischen 15 und 20 Musikanten eigentlich nicht mehr spielfähig», sagt Fabian Egger. Lange Zeit habe sie sich mit Aushilfen mehr schlecht als recht über Wasser halten können. Die Situation verschlechtere sich aber kontinuierlich. Etwas besser geht es derzeit der Musikgesellschaft Eggersriet. «Wir haben plusminus noch eine komplette Besetzung, aber ganz klar zu wenig Junge, die nachkommen», sagt MG-Präsident Livio Camichel. Dirigent Roman Schnelli, der seit Anfang Jahr zudem interimistisch die BM Untereggen dirigiert, pflichtet Camichel bei.

Die vier Musikvereine wagen Neues. Was bei der Jugendmusik Brass Wave schon seit Jahren funktioniert, kann ja auch bei den Musikvereinen die Lösung sein: Gemeinsam musizieren. «Wir müssen die klassischen Vereinsprogramme auflösen und neue Wege andenken», sagt Mayr. Gesagt, getan. Die Musikvereine haben ein OK gebildet und ein Gemeinschaftsprojekt erarbeitet. «Wir haben uns zwei Jahre damit beschäftigt», sagt Dirigent Camichel, der mit der Jugendmusik bereits gemeindeübergreifend musiziert.

Ausgearbeitet hat das OK bis Ende Jahr fünf Konzerte an verschiedenen Orten. Die Musikantinnen und Musikanten können sich für ihre bevorzugten Konzerte eintragen. Die Dorfvereine werden gemischt. Es gibt somit nicht mehr zwingend wöchentliche Proben an einem fixen Abend. Jede und jeder kann sein persönliches Programm selbst mitgestalten. «Damit soll eine moderne Form des Vereinslebens eingeführt werden und wir erhoffen uns, so dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken», sagt Fabian Egger.

Das erste Konzert findet am Samstag, 10. September, auf dem Sportplatz Grub AR statt. Es steht unter dem Motto «Viva la Musica». Die Verantwortlichen der vier Dorfvereine sagen:

«Wir feiern die Musik.»

Bleibt die Frage, in welcher Uniform sie konzertieren werden – auch durchmischt? «Darüber haben wir uns ebenfalls Gedanken gemacht», sagt Mayr. «Wir werden sicher einheitlich auftreten.»

Eingängige Musik Am Samstag, 10. September, ab 16.00 Uhr findet das erste Gemeinschaftsprojekt «Viva la Musica» auf dem Sportplatz Grub AR statt. Es wird ein Festzelt aufgestellt. Ab 16 Uhr ist die Festwirtschaft in Betrieb. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Was die Dorfvereine vortragen werden, soll noch nicht verraten werden. «Es wird eingängige, bekannte Musik sein», verspricht Dirigent Roman Schnelli, der das Programm zusammengestellt hat. www.musigprojekt.ch

Keine Fusion ins Auge gefasst

Untereggen, Eggersriet und die beiden Grub sind längst nicht die einzigen, die Nachwuchssorgen plagen. Aber sie sind vielleicht diejenigen, die ein Mittel gefunden haben, die Dorfmusikvereine am Leben zu erhalten. Alle Musikvereine existieren noch, sind nicht aufgelöst. «Mit dem Gemeinschaftsprojekt haben wir eine Perspektive», sagen sie.

«Dieser Zusammenschluss mit unseren fünf Gemeinschaftsprojekten gilt als Testphase», sagt Fabian Egger. Je nach Verlauf werde eine weitere Zusammenarbeit der vier Dorfvereine angestrebt. «Nicht in Form einer Fusion», sagt Simon Mayr. Denn eine Fusion würde nicht zum Ziel führen. «Der Mitgliederschwund würde wieder einsetzen und in ein paar Jahren wären wir in der gleichen Situation wie heute», sagt Camichel. Deshalb gelte es, die Musikanten mit neuen Ideen zu begeistern. Er weiss aus Erfahrung, dass es nicht einfach ist, junge Bläser zu motivieren, in die Musikvereine einzutreten. Gemeinschaftsprojekte könnten Motivation sein.