Dorffasnacht Räbschter Dorffasnacht blüht auf In Rebstein gab es keinen Umzug, aber trotzdem Konfettiregen und Guggensound an der Post-Corona-Fasnacht.

Das Publikum kam am Samstagnachmittag in Scharen auf das Gelände des FC Rebstein und feierte die Dorffasnacht für einmal auf der Birkenau. Bild: Hildegard Bickel

In diesen Zeiten einen Anlass zu organisieren, gleicht einer Hauruck-Übung. Den Organisierenden der Räbschter Dorffasnacht ist ein Kränzchen zu winden, weil sie doch noch kurzfristig Unterhaltung bieten konnten.

Zwar ohne Umzug und Obervogelpräsentation auf dem Dorfplatz, aber mit allem anderen, was zur närrischen Zeit dazu­gehört: Kindermaskenball, Beizentour, Körnlibank, viel Konfetti und Partystimmung mit den regionalen Guggenformationen. Der Regen liess am Samstag nach dem Mittag pünktlich zum Programmbeginn nach – und die einheimischen Burgtätscher eröffneten die Fasnachtsparty auf der Birkenau.

Kinderprogramm war ein Publikumsmagnet

Zahlreich strömten Familien auf das Gelände des FC Rebstein. Auf dem Parkplatz wurde ein Lastwagen zu einer Bühne umfunktioniert, Pavillons und Festwirtschaft standen den Gästen zur Verpflegung zur Verfügung. Das Foyer des Clubhauses war dekoriert für den Kindermaskenball, wo sich kleine Hip­pies, Piraten, Prinzessinnen und Clowns mit Tanzen und Spielen vergnügten.

Die Fussballer organisierten die in diesem Jahr der Nach-Corona-Situation angepasste Fasnacht mit Unterstützung des OK Räbschter Dorffasnacht, des Männerchors Rebstein und von Jungwacht und Blauring Rebstein. Die Stimmung war gelöst, bereits am Nachmittag erschienen die meisten Gäste verkleidet. Auch Obervögel waren vor Ort. Die Tatsache, dass keine Massnahmen mehr einzuhalten sind, liess entspanntes Feiern und lockere Gespräche zu.

Nach dem fröhlichen und farbigen Treiben am Nachmittag mit DJ Carlo, der die Partylaune anheizte und die Auftritte der Guggengruppen aus der Region ankündete – die Rhii-Jooli, Bazzaschüttler, Lavaria, Senfoniker, Güggigässler und Perchtawiiber –, war auch der Abend gut besucht. Die Dorfgugge «Burgis» im Crocodile-Dundee-Look trat erneut im Dunkeln auf und begeisterte mit leuchtenden Masken.

Manche der Gruppen zogen später in ihren Röcken und Kostümen weiter durch die Fasnachtsbeizen im Dorf, wo sie herzlich willkommen geheissen wurden und den Gästen ausgelassene Momente bescherten.

Mit diesem Wochenende wurde die Räbschter Dorffasnacht 2022 der fünften Jahreszeit auf jeden Fall auch mit alternativem Programm gerecht.