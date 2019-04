Doppeltes Pech für die St.Galler Stadtwerke: Zwei Rohrbrüche in vier Stunden

Im vergangenen Jahr war es relativ ruhig um die Wasserleitungen in der Stadt St.Gallen. Anders im April und Mai 2016, als die Wasserrohre im Osten der Stadt gleich serienweise brachen, unter anderem an der Kesselhaldenstrasse. Grund dafür war ein Fehler in der Steuerung, der zu einem Überdruck führte. Im selben Jahr war die Fürstenlandstrasse mehrfach von Rohrbrüchen betroffen. Eine gusseiserne Leitung aus dem Jahr 1910 hatte das Lebensende erreicht. Am 4. April barst sie bei der Fürstenlandstrasse 96 zum ersten Mal, drei Tage später kam es rund 40 Meter weiter zu einem zweiten Rohrbruch. Statt wie üblich das Loch in der Leitung lokal zu flicken, wurde das Rohr auf einer Länge von 100 Meter vorsorglich saniert. Im September 2015 brachen innert drei Tagen fünf Rohre, unter anderem an der Tempelacker- und Kolumbanstrasse. In diesem Fall handelte es sich um alte Leitungen aus den 1950er- und 1960er- Jahren.