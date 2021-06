Doppelspur Seit 4 Uhr früh rollen die Züge über die Doppelspur: Regierungsrat Beat Tinner eröffnet neuen Bahnhof Stadt in Rorschach Nachdem Einsprachen bis vor Bundesgericht gingen, verzögerte sich die Eröffnung der Doppelspur zwischen Goldach und Rorschach um drei Jahre. Heute Montag, eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang, war es aber so weit, seither fahren die Züge auf zwei Spuren. Parallel dazu wurden auch die Unterführungen und weitere Infrastruktur beim neuen Bahnhof Stadt zur Benutzung freigegeben.

Regierungsrat Beat Tinner, Hansruedi Kaeser vom Bundesamt für Verkehr, Leila Hauri, Geschäftsleiterin Regio Appenzell AR-SG-Bodensee, Kai Guga, Gesamtprojektleiter der SBB und Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths (von rechts) beim obligaten Zerschneiden des Bandes. Bild: Rudolf Hirtl

Der junge Mann sitzt auf der Bank unter dem neuen Perrondach beim Bahnhof Stadt in Rorschach und blickt auf sein Handy. Plötzlich springt er auf, packt seinen Rucksack, rennt durch die Unterführung zum gegenseitigen Perron und erwischt gerade noch auf Gleis 2 die S-Bahn nach St. Gallen. So wie er sind es viele Pendler gewohnt, dass die Züge in Richtung St. Margrethen oder St. Gallen am selben Perron stehen bleiben. Mit Inbetriebnahme der Doppelspur ist es damit vorbei - die Züge halten nun auf den Gleisen 1 und 2.

Die neue Fussgängerunterführung beim Bahnhof Rorschach Stadt. Bild: Kevin Roth

Doppelspur macht reibungslose Führung von EC, IC und S-Bahn möglich

Nur wenige Minuten vor diese Szene wurde an selber Stelle mit Scheren hantiert. Regierungsrat Beat Tinner, Hansruedi Kaeser vom Bundesamt für Verkehr, Leila Hauri, Geschäftsleiterin Regio Appenzell- SG-Bodensee, Kai Guga, Gesamtprojektleiter der SBB und Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths zerschnitten das rot-weisse Absperrband und gaben mit diesem Akt die Doppelspur und die Infrastruktur des neuen Bahnhofs Rorschach Stadt offiziell zur Benutzung frei. Regierungsrat Beat Tinner betonte dabei, dass die Doppelspur die reibungslose Führung von EC- und IC-Zügen sowie der S-Bahn möglich mache.

Röbi Raths, Ronnie Ambauen und Leila Hauri auf der Schneckenrampe, die Velofahrerinnen und Velofahrer unter den Gleisen durchführt. Bild: Rudolf Hirtl

Planerische Auswirkungen auf laufende Stadtentwicklungsprojekte

Mit der Inbetriebnahme der Doppelspur Goldach - Rorschach Stadt und der erweiterten Haltestelle Rorschach Stadt sind weitere Projekte verknüpft: Der neue Bushof Rorschach Stadt, die Velounterführung (als Schneckenrampe konzipiert), sowie die Fussgänger- und Veloverbindung Goldach - Rorschach und die Aufwertung des öffentlichen Raums. Laut Röbi Raths ist das Projekt für Rorschach mitten in der Stadt ein wichtiger Treiber der Stadtentwicklung und hat bereits jetzt planerische Auswirkungen auf weitere Stadtentwicklungsprojekte. Beispielsweise am Feldmühleareal, an der Dufourstrasse oder an der Stadelstrasse.

Seit 4 Uhr früh verkehren die Züge von und nach St.Gallen auf verschiedenen Gleisen. Bild: Kevin Roth

Vier Züge pro Stunde: S-Bahn-Angebot wird verbessert

«Die Eröffnung einer Bahnstrecke ist ein seltener und ein überaus wichtiger Akt», sagt Beat Tinner bei seiner kurzen Ansprache. Daher habe er es sich nicht nehmen lassen, persönlich dabei zu sein, zumal mit dem neuen Gleis das Angebot der S-Bahn nochmals verbessert werden könne, fahre diese doch nun viermal pro Stunde zwischen Rorschach und St.Gallen. Tinner zeigt sich überzeugt davon:

«Damit wird die S-Bahn definitiv zum Rückgrat des öffentlichen Verkehrs zwischen St. Gallen und Rorschach.»

Dazu brauche es aber auch noch den Ausbau des Ostkopfs des Bahnhofs St.Gallen. Tinners Bemerkung, dass mit der Inbetriebnahme in der Hauptstadt frühestens im Dezember 2026 zu rechnen sei, sorgt bei Vertretern von SBB und Bundesbern für hörbares, heiteres Lachern, da der Zeitplan doch sehr optimistisch sei.

Entwicklung im Sinne der Agglomerationsprogramme

Im Plan sind hingegen die grossen Bauprojekte rund um den neuen Bahnhof Stadt in Rorschach. Unter anderem soll direkt am Bahngleis ein neunstöckiges Hochhaus entstehen. Laut Beat Tinner werden solche Projekte mit Investitionen in die Infrastruktur des öV gefördert. Rorschach entwickle sich zu einem urbanen Zentrum der Region. «Dies ist ganz im Sinne der Agglomerationsprogramme, die trotz Verdichtung eine städtebauliche Mobilität postulieren», sagt Beat Tinner.

Grenzüberschreitenden Verkehr nach Vorarlberg stärken

Tinner macht zudem darauf aufmerksam, dass im östlichen Teil des Kantons der öV weiter verbessert werde, etwa mit der Verlängerung des IC5 nach Rorschach ab kommendem Dezember. Am 12. Dezember dieses Jahres starte zudem die S7 Romanshorn-Rorschach-Bregenz-Lindau. Vorerst sei dies ein Aufbaukonzept mit Verbindungen am Wochenende. Ab Dezember 2023 soll diese Verbindung dann täglich geführt werden. Ab 2025 würden die Fernverkehrszüge St.Gallen-Rorschach-Sargans halbstündlich verkehren.

Direkt an den Bahnhof Rorschach Stadt grenzt der neue Busbahnhof. Bild: Kevin Roth

«Der Kanton optimiert zusammen mit den Gemeinden auch das Busangebot in der Region Rorschach. Das neue Konzept reduziert die Kosten und verbessert das Angebot. Leider haben wir auch hier eine Einsprache, die den Ausbau verzögert», so der Regierungsrat.

Tinner kritisiert fehlende Strassenunterführung in Rorschach

Beat Tinner lobt bei der Eröffnung in Rorschach aber nicht nur, er findet auch mahnende Worte. So würden auch dringende Massnahmen für den öV noch fehlen. Er sagt:

«Leider wurde vorerst auf den Bau der Strassenunterführung beim Stadtbahnhof verzichtet.»

Mit dem zunehmenden Bahnangebot bis 2035 verlängere sich die Schliesszeiten der Bahnschranke weiter. Dies stelle insbesondere den Busverkehr vor grosse Herausforderungen. Für die Zukunft sei deshalb die Unterführung beim Bahnhof Stadt erneut zu prüfen. Oder allenfalls seien die Busrouten anzupassen.

Wichtiger Baustein der Strecke Zürich-München

Der Ausbau des Eisenbahnnetzes in der Ostschweiz ermöglicht den SBB die Anbindung an den europäischen Hochgeschwindigkeitsverkehr (HGV). Hansruedi Kaeser, Programmleiter HGV-A des Bundesamts für Verkehr, freut sich denn auch über die Eröffnung der Doppelspur, die ein wichtiger und letzter Baustein der Eurocity-Verbindung Zürich-München sei.

Hansruedi Kaeser, Programmleiter HGV-A des Bundesamts für Verkehr. Bild: Rudolf Hirtl

In den Doppelspurausbau Goldach-Rorschach seien 40 Millionen Franken investiert worden, in das Hochgeschwindigkeitsverkehrsprogramm gesamt eine Milliarde Franken. Neben den bereits erwähnten regionalen Optimierungen erfolge mit der Doppelspur auch die Stabilitätsverbesserung im Betriebsablauf der international verkehrenden Eurocityzüge.

Wichtiger Impuls für die städtische Entwicklung

Für die ganze Region sei es wichtig und wertvoll, dass der Bund in die Verkehrsinfrastruktur investiere, sagt Leila Hauri, Geschäftsleiterin Regio Appenzell AG-St.Gallen-Bodensee. Dadurch würde die Region als Lebensraum gestärkt und die Standortqualitäten würden verbessert. Die Entwicklung der Bahnhofsgebiete sei ein zentraler Punkt innerhalb des Agglomerationsprogramms. So sei hier aus einem eher unbedeutenden Bahnhof ein neuer, zentraler Ort der Stadtentwicklung entstanden. Sie sagt:

«Das heute ist ein Tag, der weichenstellend ist, auch für den Veloverkehr. »

Mit der Inbetriebnahme der Schneckenrampen-Unterführung und der Verlängerung des Veloweges in Richtung Goldach werde eine wichtige Lücke für den Langsamverkehr geschlossen.

Die Stadt entwickelt sich weiter

Gastgeber an der Eröffnung ist Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths. Die Inbetriebnahme der öV-Schnittstelle Rorschach mit Bahn, Bus sowie Personen und Velounterführung sei für die Stadt eine Veränderung im absolut positiven Sinn. Er sagt:

«Von der Bedeutung des Projektes her sollte eigentlich ein grosses Fest stattfinden. Aber leider verhindert Corona dies.»

Aber auch in diesem kleinen Rahmen wolle er seinen Dank aussprechen an alle Stellen, die an diesen Projekten beteiligt gewesen seien. Er denke an Planer, Unternehmer aber auch die Nachbarn, die viel Baulärm ertragen mussten.

12'000 Tonnen Schotter und 350 Tonnen Stahl «Eigentlich war die Inbetriebnahme bereits im Oktober 2018 geplant, doch aus den genannten Gründen hat sich das Ganze verzögert»,sagt Kai Gugat, Gesamtprojektleiter der SBB Infrastruktur. Er räumt auch ein, dass die Arbeiten zum Teil sehr laut waren, und dies auch mitten in der Nacht. Was aus verständlichen Gründen auch zu Reklamationen geführt habe. «Wir haben uns bemüht, die Lärmbelästigung zu minimieren, doch wenn man mit so grossen Maschinen arbeitet, ist dies schwierig.» Die Zahlen, die er serviert, sind durchaus imposant. Auf dem Bauperimeter von 1,4 Kilometern wurden 1,2 Kilometer Gleise ausgebaut, 2,5 Kilometer neue Gleise verlegt, dafür wurden 12'000 Tonnen Schotter verbaut, 800 Tonnen Beton verwendet und 350 Tonnen Stahl, 80 Tonnen Stahl wurden für das Perrondach benötigt, 3800 Tonnen Asphaltbelag eingebracht, 12 Kilometer neuer Fahrdraht gespannt, 25 Kilometer Kabel verlegt und 18 neue Signale angebracht. (rtl)

Kai Gugat, Gesamtprojektleiter SBB Infrastruktur. Bild: Rudolf Hirtl

Die Bevölkerung dürfe eine topmoderne Infrastruktur in Empfang nehmen. Das Projekt verbessere die Erreichbarkeit der Region, die Verbindungen innerhalb des Stadtkörpers und werte den öffentlichen Raum auf. Und damit sei es ein weiterer Schwerpunkt für die positive Entwicklung der Stadt Rorschach.