Doppelkonzert «Zeigen, was mit Blasmusik alles bewegt werden kann»: Stadtmusik Gossau und Stadtmusik Arbon erkunden gemeinsam musikalisch den Broadway Die Stadtmusik Gossau und die Stadtmusik Arbon laden am Wochenende zum Gemeinschaftskonzert. Nach intensiven Probemonaten spielen die beiden Orchester unter dem Motto «Broadway» beliebte Melodien aus bekannten Musicals. Auch eine Sängerin wird mit auf der Bühne stehen.

Die Stadtmusik Gossau unter der Leitung von Gabriel Mayer Hétu probt mit Sängerin Mirjam Bächtold für das Konzert. Bild: Ralph Ribi

Die Stadtmusik Gossau und die Stadtmusik Arbon haben dieses und nächstes Wochenende Grosses vor: Sie werden im Gossauer Fürstenlandsaal und im Arboner Presswerk bekannte Melodien aus Broadway-Musicals erklingen lassen.

«Es braucht sehr viel Energie und sehr viele Proben, damit ein solches Gemeinschaftsprojekt zu Stande kommt und gelingt», sagt Gabriel Mayer Hétu, der beide Blasmusiken seit mehreren Jahren dirigiert. Aber es mache viel Spass und alle freuten sich auf die kommenden Konzerte. «Wir werden zeigen, was mit Blasmusik alles bewegt werden kann.»

Die letzte offizielle Probe vor den grossen Auftritten hat begonnen. Es geht gleich mit einer bekannten Melodie los: «I Dreamed a Dream» aus «Les Misérables». Die St.Galler Sängerin und Journalistin Mirjam Bächtold singt das Lied. «Bravo, super, das kommt gut», sagt Mayer Hétu anerkennend und lächelt. Und auch der nächste Programmpunkt scheint aufführbereit: Der Song «Ich gehör nur mir» aus dem Drama-Musical «Elisabeth», das 1992 im Theater an der Wien uraufgeführt wurde. Bächtold singt es einfühlsam, das Blasorchester gibt ihr Raum.

Sie wird das Orchester noch bei einigen anderen Stücken singend begleiten. Ja, etwas Lampenfieber habe sie schon. Das gehöre dazu, sagt sie. Bächtold singt im Bach-Chor St.Gallen und im Opernchor des Theater St.Gallen.

Ursprünglich war das Konzert mit dem Theaterverein geplant

Das Publikum wird in den Genuss von einigen Musical-Medleys kommen. «Wenn ein Konzertprogramm zusammengestellt wird, muss für alle etwas dabei sein», sagt Beat Bienz, der seit dem vergangenen Sommer der Stadtmusik Gossau als Präsident vorsteht. Die ausgewählten Stücke müssten einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, gefällig sein und die Zuhörenden mitnehmen können.

Entschieden hat sich die Musikkommission für Melodien aus «Cats», «The Lion King», «Die Eiskönigin», «La La Land» und «Abba». Zu den anspruchsvollen Werken des etwa zweistündigen Programms gehören Ausschnitte aus dem Musical «Wicked – Die Hexen von Oz», das seit 2003 im Gershwin Theatre am Broadway in New York läuft.

Anspruchsvoll sei auch «Miss Saigon», das in der Schweiz 2003 am Theater St.Gallen erstaufgeführt wurde. Anspruchsvoll deshalb, weil es viele Rhythmen- und Tempowechsel gebe, die Gestaltung und die Übergänge nicht einfach zu spielen seien. Mayer Hétu mag Musical-Musik, die von Blasorchestern gespielt wird. Er erzählt, dass er in Kanada Musik studiert und zwischendurch mit Kollegen Abstecher nach New York gemacht habe.

Das Konzert mit bekannten Broadway-Melodien war ursprünglich ganz anders geplant. Es sollte 2020 zusammen mit dem Theaterverein Fürstenland Gossau aufgeführt werden, denn Mayer Hétu ist einer der beiden musikalischen Leiter des Theatervereins. Zwei Wochen vor der Aufführung musste das Konzert allerdings wegen Corona abgesagt werden. Alles wäre bereit gewesen. «Uns war damals schon klar, dass wir das Konzert nicht einfach vergessen, sondern nachholen werden», sagt der Dirigent.

Nach Corona haben sich die Voraussetzungen aber verändert. Denn die Protagonisten des Theatervereins hatten in der Zwischenzeit andere Verpflichtungen und Engagements. Die Stadtmusik habe dann Ende November entschieden, andere Wege zu gehen und die Stadtmusik Arbon mit ins Boot zu holen. «Es waren drei intensive Probemonate mit gemeinsamen Probentagen», sagt der Dirigent rückblickend.

Stadtmusik ist bereits 150 Jahre alt

Die Stadtmusik Gossau hat im vergangenen Jahr einiges auf die Beine gestellt. Am 9. April hat sie mit dem Musikverein Eintracht Güttingen, Chor und Solisten in der Tonhalle St.Gallen «The Genesis Suite» aufgeführt. Am 20. November wurde das 150-jährige Bestehen der Stadtmusik mit einem Konzert in der Andreaskirche gefeiert. Und nun das Gemeinschaftskonzert mit der Stadtmusik Arbon.

Trotz bester Werbung für die Blasmusik fehlen auch der Gossauer Musik Nachwuchs-Musikerinnen und -Musiker. «Obwohl wir ja altersmässig eine relativ junge Blasmusik sind», sagt Bienz, der auch Präsident der Gossauer Guggenmusik Gassächlöpfer ist. «Wenn wir Gemeinschaftsprojekte mit anderen Blasmusiken realisieren, müssen wir keine Aushilfen engagieren.» Nach den Broadway-Konzerten sei noch das Herbstkonzert der Stadtmusik Gossau geplant.