Doppelinterview Eine Brückenbauerin und ein Mann mit Zukunftsvisionen stellen sich der Ersatzwahl für den Rorschacher Schulrat Die 43-jährige Ajete Maliqi (SP) und der 48-jährige Daniel Gradl (Die Mitte) wollen in den Rorschacher Schulrat. Die Ersatzwahl vom Sonntag, 13. Februar, ist nötig, weil mit der Wahl von Reto Källi (FDP) in den Stadtrat Rorschach ein Sitz im fünfköpfigen Schulrat neu zu besetzen ist. Ajete Maliqi sieht sich als wichtige Brückenbauerin für Menschen mit Migrationshintergrund. Daniel Gradl will mithelfen, die strategischen Weichen für die Schule der Zukunft zu stellen.

Ajete Maliqi (SP) will die Vielfalt der Schule Rorschach auch im Schulrat abbilden und die nötigen Brücken dafür bauen. Daniel Gradl (Die Mitte) peilt für die Schule Rorschach soziale, nachhaltige und reformpädagogische Ansätze an. Bilder: Andrea Tina Stalder / PD

Nachfolgend erläutern Ajete Maliqi (SP) und Daniel Gradl (Die Mitte), weshalb sie die richtige Wahl für den freien Sitz im Rorschacher Schulrat sind.

Wann und warum haben Sie sich entschlossen zu kandidieren?

Maliqi: Ich engagiere mich seit vielen Jahren rund um Projekte in der Schule Rorschach. Durch meine Mitarbeit im Elternrat Pestalozzi und im Projet Urbain wurde mein Interesse an der Schule zusätzlich geweckt. Seit sechs Jahren bin ich in der SP Rorschach Stadt am See und freue mich, dass ich als Kandidatin für den frei gewordenen Sitz im Schulrat angefragt wurde.

Gradl: Ich habe anfangs Oktober letzten Jahres auf der Webseite der Stadt Rorschach gelesen, dass ein Ersatz für den Schulrat gesucht wird und meiner Frau gesagt, dass mich diese Aufgabe reizen würde. Zwei oder drei Wochen danach wurde ich von der Mitte angefragt, ob ich mich dieser Herausforderung stellen möchte und ich habe mit Überzeugung zugesagt.

Weshalb glauben Sie, für dieses Amt befähigt zu sein?

Ajete Maliqi: Als Mutter und ehemalige Elternrätin bringe ich viel Erfahrung mit. Als langjährige Kulturvermittlerin war und bin ich zudem Anlaufstelle für viele Eltern mit Migrationshintergrund, die sich mit Fragen und Sorgen betreffend das Schweizer Schulsystem an mich wenden. Diese Eltern kennen von ihren Herkunftsländern her Schulsysteme, die ganz anders funktionieren als das hiesige und sind dadurch oft verunsichert. In vielen Situationen kann ich erklären, vermitteln, Vertrauen herstellen und so Brücken bauen. Darum bin ich überzeugt davon, dass ich den Schulrat Rorschach stärken kann. Die Vielfalt der Schule sollte auch im Schulrat abgebildet sein.

Daniel Gradl: Als gelernter Sekundar- und Berufsschullehrer, der zurzeit im Qualitätsmanagement der Berufsfachschule mitarbeitet, glaube ich dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Ausserdem habe ich mich an der PHSG/FHSG zum Medienpädagogen weitergebildet, was mir bei digitalen Fragen hilft.

Wie stehen Sie zur Digitalisierungsüberflutung der Kinder, wie kann die Schule dem entgegenwirken?

Maliqi: Ich hoffe sehr, dass die Kinder in der Schule nicht überflutet werden. Die Schule muss die Kinder mit allen Sinnen ansprechen. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass die Schule Rorschach sehr verantwortungsvoll mit diesem Thema umgeht. Ich glaube, wir müssen bei Kindern zu Hause ansetzen. Eltern müssen wissen, dass zu viel Computer zu Hause nicht gut ist für Kinder. Es ist eine wichtige Aufgabe der Schule, Eltern bei der Herausforderung, ihren Kindern Grenzen zu setzen, zu unterstützen.

Gradl: Diese Frage habe ich heute im Schulunterricht den Lernenden gestellt. Interessant ist, dass die Lernenden an der Berufsfachschule etwa die gleiche Meinung wie ich vertreten. Der Informations- und Medienkonsum übersteigt die zeitlichen Ressourcen aller. Wir sind gut beraten, selbst zu reflektieren und zu mässigen. In einigen Fällen ist es angebracht, auf soziale Medien oder Devices zu verzichten, damit wieder mehr Zeit für das Wesentliche vorhanden ist: Das reale Leben geniessen.

Brauchen Schulkinder denn bereits in der Unter- und Mittelstufe Handys, etwa für Schulchats?

Maliqi: Handys faszinieren alle Kinder. Die Schule muss ihnen den verantwortungsvollen Umgang damit beibringen. Im Kindergarten und in der Unterstufe sollten Handys kein Thema sein. Gradl: Dies kann ich nicht absolut beantworten. Zum Beispiel fand ich es richtig, dass mein damals neunjähriger Sohn während des Lockdowns bereits Videochat-Erfahrungen mit Whatsapp gemacht hat auf unserem Familien-Tablet. Ausserdem merke ich, dass der Informationsaustausch zwischen den Eltern und Lehrpersonen am besten mit Whatsapp funktioniert. Doch gelegentlich sollten wir auf diese schnelle Art der Kommunikation verzichten.

Welchen Stellenwert muss Migration im Schulalltag haben? Wie kann verhindert werden, dass lernschwache Kinder die Entwicklung der übrigen Klasse bremsen?

Maliqi: Migration im Schulzimmer darf keinen Stellenwert haben. Es sind Kinder, die hier wie alle anderen zur Schule gehen, um zu lernen. Nur weil sie Kinder von Migrantinnen sind, sind sie keinesfalls dumm. Die Schule Rorschach ist sehr gut aufgestellt für starke wie auch für schwache Schüler. Sie ist vorbereitet für spezielle Herausforderungen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das so bleibt.

Gradl: Ich finde es wichtig zu betonen, dass lernschwache Schüler nicht zwingend Migrationshintergrund haben. Lernschwäche kann viele Ursachen haben. Kinder mit Migrationshintergrund müssen schnellstmöglich die deutsche Sprache beherrschen. Dies kann im Regelunterricht nicht geschehen, sodass ein Spezialangebot wie Deutsch als Zweitsprache unbedingt angeboten werden muss. Lehrpersonen müssen mit Klassenassistenten ergänzt werden, um die Individualität zu fördern und allen Schülern unabhängig ihrer Leistungsstärke gerecht zu werden. Wir sollten die migrationsbedingte Durchmischung unserer Schulklassen als Chance und Realität wahrnehmen.

Wie muss die Schule mit Corona umgehen, etwa mit dem Thema Maske?

Maliqi: So wie ich erfahren habe, handelt die Schule sehr verantwortungsbewusst. Über die Massnahmen gehen die Meinungen auseinander, für einige Eltern gehen sie nicht weit genug, andere halten sie für übertrieben. Wichtig ist, dass die Schule stattfindet und Ansteckungen eingegrenzt werden. Masken schützen andere und deshalb macht eine Maskenpflicht derzeit auch Sinn.

Gradl: Ich folge überzeugt den Anweisungen des Bundesrates bzw. der kantonalen Behörden. Dies ist bestimmt auch die empfehlenswerte Strategie für die Schule Rorschach. Als Mitarbeiter der Berufsschule für Gesundheit und Soziales Weinfelden trage ich stets eine Maske und meine Lernenden bzw. Studierenden ebenfalls. Wir alle machen dies nicht mit Freude, aber aus Überzeugung, damit das Virus eindämmen zu können.

Wie muss eine moderne Schule sein, was muss sie bieten?

Maliqi: Die Schule Rorschach ist eine moderne Schule. Sie fördert und stärkt die Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten. Der Umgang mit Diversität ist in Rorschach eine Selbstverständlichkeit und davon profitieren alle Beteiligten. Meine beiden Kinder waren in der Schule sehr gut aufgehoben, haben viel gelernt und jetzt einen tollen Beruf. Es braucht starke Lehrpersonen und gute Schulleitungen. Und es braucht eine Behörde, welche die Rahmenbedingungen für die Schule gut gestaltet. Da möchte ich mitwirken.

Gradl: Meines Erachtens braucht eine moderne Schule soziale, nachhaltige und reformpädagogische Ansätze. Dies bedeutet, dass die Regelschule nebst programmatischen Kompetenzen aus dem Lehrplan21 auch kreative, kritische, kommunikative und kollaborative Kompetenzen fördern sollte. All diese Adjektive bezeichnen erstrebenswerte Fähigkeiten in der modernen Gesellschaft und Forderungen der heutigen komplexen Welt.

Welche Erinnerung haben Sie an Ihre eigene Schulzeit?

Maliqi: In sehr guter Erinnerung. Wir hatten viele Freiräume, es gab noch kein Internet, dafür gab es Theaterprojekte und Sport war sehr wichtig. Ich war eine gute Schülerin, wurde von meinen Eltern stets gefördert und habe eine glückliche und unbeschwerte Kindheit verbracht. Die Zeit im Gymnasium hingegen war von politischen Umwälzungen überschattet. Kaum hatte ich die Matura gemacht und die Ausbildung zur Lehrerin begonnen, kam in Kosovo der Krieg.

Gradl: Ich schaue auf eine lange Schulkarriere zurück, die noch immer nicht beendet ist. Bis zur Oberstufe habe ich meist nur in den Sportstunden sehr gute Leistungen erreicht. Mir waren in jungen Jahren die sozialen Kontakte weit wichtiger als die schulischen Inhalte und Noten. Mein Glück war es, dass ich nach der dritten Sekundarschule den Übertritt in die Mittelschule geschafft habe. Dort ist bei mir das Interesse an Literatur und Allgemeinbildung entstanden, das mich bis heute antreibt.

Was wollten Sie sonst noch zum Thema Schule sagen?

Maliqi: Die Schule Rorschach ist eine gute und eine starke Schule und mit meinem Einsatz möchte ich dazu beitragen, dass es so bleibt. Zudem leben in Rorschach sehr viele Migrantinnen und Migranten, fast 50 Prozent. Ich sehe mich als Brückenbauerin zwischen den Behörden und den vielen Migrantenfamilien. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass sie Vertrauen haben in diese Schule. Ich bin in diesen Fragen glaubwürdig, weil ich beide Seiten sehr gut kenne. Ich will mithelfen, Steine aus dem Weg zu räumen, damit unsere Schule noch besser funktionieren kann.

Gradl: Die Schule soll ein Ort des miteinander Lernens sein, wo Kindern Erfolge ermöglicht werden, damit sie an sich glauben können und generell befähigt werden. Eine gute Schule wird mit guten Lehrpersonen in Verbindung gebracht, deshalb müssen wir vieles daransetzen, dass wir sehr gute Lehrpersonen in der Schule Rorschach haben. Aus diesem Grund sind gute Infrastruktur und ein innovatives und sympathisches Schulteam unerlässlich.