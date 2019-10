Doch noch ein Happy-End: Mit einem steinigen Weg hinter sich besuchten den Eggersrieter Mittagstisch zu Spitzenzeiten bis zu 40 Kinder Der ausgebaute Mittagstisch hat Anfang Jahr eröffnet. Die Nachfrage ist gross. Alexa Maier

Schon seit 20 Jahren verpflegt der Eggersrieter Mittagstisch Kindergärtler und Schüler. (Bild: Tim Brakemeier/DPA)

Der ausgebaute Eggersrieter Mittagstisch ist seit Anfang Jahr in Betrieb. Der Weg dorthin war steinig. «Es hat sich aber gelohnt, dass wir diesen Schritt gewagt haben», sagt Carmen Rutishauser, Präsidentin des Vereins Eggersrieter Mittagstisch. Der erweiterte Mittagstisch erfreut sich grosser Nachfrage. Neu werden Kindergärtler und Schüler nicht mehr nur am Montag und am Donnerstag, sondern auch am Dienstag und am Freitag verpflegt.

Die Erweiterung des Angebots sollte ursprünglich in Zusammenarbeit mit dem Gesundheits– und Seniorenzentrum Eggersriet geschehen. Dieses zog sich aber kurzfristig aus dem Projekt zurück. «Die Zusammenarbeit war für den ursprünglichen Partner finanziell nicht lohnenswert genug», sagt Rutishauser. «Die Arbeit von einigen Monaten war umsonst.» Neue Ideen oder Lösungen mussten gefunden werden. Carmen Rutishauser blickt zurück:

«Der Zeitdruck, den Mittagstisch auf Anfang des zweiten Schulsemesters im Februar zu realisieren, wurde enorm»

Neuanfang mit Eggersrieter Gastronomen

Neue Gastronomen wurden gesucht und gefunden. Mit den Eggersrieter Restaurants S’Bijou und der Krone konnte der Mittagstisch im Februar mit dem erweiterten Angebot starten. Das lief ein Semester gut, bis im Sommer das Restaurant S’Bijou schliessen musste. Der Eggersrieter Mittagstisch musste sich daraufhin neu arrangieren. Das Angebot sieht seit diesem Schuljahr wie folgt aus: Dreimal in der Woche kochen Helferinnen für die Kinder im Gemeindesaal Eggersriet. Und jeden Freitag essen die Kleinen in der Pizzeria Krone.

Die Nachfrage steigt im Verlauf des Schuljahres

«Den Wunsch eines häufigeren Mittagstisches äusserten die Eltern», sagt Carmen Rutishauser. Dass der Bedarf da ist, bestätigen die Besucherzahlen.

«Im letzten Semester besuchten zu Spitzenzeiten teilweise bis zu 40 Kinder den Mittagstisch.»

Carmen Rutishauser, Präsidentin des Mittagstisches (Bild: PD)

«Unter diesen, nicht ganz immer einfachen Bedingungen, war das Schuljahr 2018/2019 ein sehr erfolgreiches Jahr für uns.» Seit Anfang dieses Schuljahres ist der Ansturm nicht mehr so gross. «Der Montag und der Donnerstag sind momentan mit bis zu 30 Kindern am besten besucht.» Die Besucherzahlen am Dienstag und am Freitag variieren zwischen 10 und 15 Personen. «Die Zahlen sind noch deutlich unter den ursprünglichen Tagen, doch ich bin zuversichtlich, dass wir auch am Dienstag und Freitag bald mehr Kinder begrüssen dürfen.»

Laut Rutishauser wird der Mittagstisch im Verlauf des Schuljahres tendenziell immer besser besucht. «Die Auslöser sind unter anderem die neuen Kindergartenkinder.» Diese würden den Mittagstisch tendenziell erst im zweiten Schulsemester nutzen. «Der Kindergarten ist für die Sprösslinge schon etwas Neues, die Mamis wollen ihre Kinder nicht überfordern und verzichten deshalb im ersten Semester auf den Mittagstisch», sagt Carmen Rutishauser.

«Spontanesser» sind für den Mittagstisch wichtig

Eine Besonderheit des Mittagstisches sei, dass er kurzfristig besucht werden könne. Neben den angemeldeten Kindern, gibt es im Schnitt pro Mittag rund zehn «Spontanesser», die sich erst am Morgen anmelden. Rutishauser sagt:

«Der Mittagstisch lebt von diesen Spontanessern»

Gross organisieren können sich die Veranstalter im Voraus nicht. «Die Köchinnen gehen immer erst am Morgen einkaufen.» Auch der Besitzer der «Krone» sei sehr flexibel. «Von den Eggersrietern wird dieses Angebot sehr geschätzt», sagt Rutishauser.

Der Verein Eggersrieter Mittagstisch wurde vor knapp 20 Jahren von ein paar Eggersrieter Frauen gegründet. Mittlerweile handelt es sich um eine Institution der Schulgemeinde und des Vereins.

2008 wurde ein neues kantonales Schulgesetz erlassen. Dieses sieht vor, dass jede Schule nach Bedarf einen Mittagstisch anbietet. «Da der Verein schon eingespielt war, überliess ihm der Schulrat die Organisation und übernahm das Finanzielle», sagt die Präsidentin Carmen Rutishauser.