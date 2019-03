Doch nicht im St.Galler Stadtpark: Theater-Provisorium kommt auf den Unteren Brühl Das Provisorium des Theaters St.Gallen soll im Park auf dem Unteren Brühl anstatt im Stadtpark erstellt werden. Das schreibt die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen in einer Mitteilung. Vertiefte Analysen hätten gezeigt, dass die betrieblichen Probleme am ursprünglich geplanten Standort im Stadtpark grösser seien als ursprünglich angenommen. Tim Naef

Neu soll das Theater-Provisorium auf dem Unteren Brühl errichtet werden. (Bild: Ralph Ribi)

Das Stimmvolk hiess im März 2018 die Vorlage über die Erneuerung und den Umbau des Theaters St.Gallen gut. Während der Bauarbeiten findet der Theaterbetrieb über den Zeitraum zweier Spielsaisons in einem Provisorium statt. Dieses Provisorium soll im Park am Unteren Brühl erstellt werden. Dies schreibt die St.Galler Staatskanzlei in einer Mitteilung. Für das Provisorium wie auch für die Erneuerung und den Umbau des Theaters St.Gallen erarbeitet das Baudepartement zurzeit die Baugesuche.

«Nächste Woche reicht das Baudepartement die Baugesuche bei der Stadt St.Gallen ein», heisst es weiter. Das Baudepartement beabsichtigte, das Provisorium im Stadtpark zwischen dem Kunstmuseum und dem Historischen und Völkerkundemuseum zu erstellen. Die vertiefte Analyse des Standortes im Stadtpark hätten nun aufgezeigt, dass die betrieblichen Probleme für das Provisorium und die beiden Museen grösser seien als angenommen. Das Baudepartement hatte im Rahmen der Ausarbeitung der Bauvorlage mehrere Optionen für den Standort des Provisoriums geprüft, darunter war auch der Park am Unteren Brühl.

Arbeiten sollen im Sommer 2020 starten

Zum Zeitpunkt der Standortevaluation hätte die Grösse des Provisoriums gegen den Standort Unterer Brühl gesprochen. Ausserdem sei der Park ein beliebter Aufenthaltsort für die Stadtbevölkerung, so die Staatskanzlei. Deshalb habe das Baudepartement in der Bauvorlage darauf verzichtet, das Provisorium dort zu planen. «Das nun vorliegende, kleinere Bauvorhaben für das Provisorium beeinträchtigt den Grünraum beim Unteren Brühl weniger.»

«So müssen keine Bäume gefällt und wegfallende Sitzgelegenheiten werden ersetzt.»

Die Stadt sei unter diesen Voraussetzungen bereit, diesen Boden zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der neuen Situation und unter Abwägung der heutigen Gesichtspunkte bevorzugt das Baudepartement den Standort am Unteren Brühl. Die Staatskanzlei betont, dass die Änderung des Standortes für das Provisorium keinen Einfluss auf den Zeitplan für die Erneuerung und den Umbau des Theaters St.Gallen habe.

«Wird die Baubewilligung erteilt und werden keine Rechtsmittel ergriffen, können die Arbeiten am Theater im Sommer 2020 starten.»