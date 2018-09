Doch keine Wohnungen im «Lattich» Der Holzbau im Lattich-Quartier soll im April 2019 bezugsbereit sein. Auf Mikrowohnungen verzichten die Verantwortlichen aber – wegen einer Einsprache.

Auf dem Güterbahnhofareal entsteht bis Anfang 2019 ein modularer Holzbau für die Kreativwirtschaft. (Bild: Sabrina Stübi - 31. Mai 2018)

Das temporäre Lattich-Quartier auf dem Güterbahnhofareal verändert sich bald grundlegend: Das Projekt zieht sich aus der SBB-Lagerhalle zurück, dafür liegt die Baubewilligung für die geplanten 45 Holzmodule auf drei Stockwerken nun vor (Ausgabe von gestern). Die Trägerschaft des privat finanzierten Projekts schafft damit Arbeitsraum für die Kreativwirtschaft.

Jetzt beginnt die Umsetzung der Vision

Hingegen verzichtet sie entgegen ihrem ursprünglichen Plan auf sogenannte Mikrowohnungen. Anfänglich war vorgesehen, neben Ateliers, Büroräumen und Werkstätten auch vier kleine Wohnungen zu errichten. Dagegen ging eine Einsprache aus der Nachbarschaft ein, nun entstehen nur Arbeitsräume.

Und zwar schon bald: Laut Rolf Geiger, Geschäftsleiter der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, die «Lattich» initiiert hatte, werden die Holzmodule bereits im November gebaut. «Jetzt beginnt die Umsetzung der eigentlichen Vision», sagt Geiger auf Anfrage. Auf dem Areal selbst wird davon aber nichts zu sehen sein. Die Module werden bei der Blumer-Lehmann AG in Gossau vorgefertigt und dann Anfang 2019 während rund zwei Wochen im Lattich-Quartier hochgezogen. Bereits Anfang April sollen dann die ersten Mieter einziehen.

Wer im «Lattich» einziehen will, kann einzelne oder mehrere Module à 27 Quadratmeter mieten – zu marktüblichen Preisen von 595 Franken pro Monat. Am 2. Oktober findet im Lattich-Quartier der erste Anlass für Interessenten statt. Anmeldungen sind per E-Mail an info@lattich.ch möglich. (ghi)