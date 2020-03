Diese Grafiken zeigen, wie sich

das Corona-Epizentrum von China nach Europa verschoben hat Während in China die Fallzahlen täglich zurückgehen, steht Europa wohl erst am Anfang des Problems - ein grafischer Überblick.

Bild: Cdc Handout / EPA

Auch China hatte man zunächst lange zugesehen: Bereits Anfang Dezember waren erste Fälle der vom Corona-Virus verursachten Covid-19-Erkrankung festgestellt worden, zurückverfolgt werden konnten sie gar bis Ende November. Erst im Januar aber wurde jener Fischmarkt in der 11-Millionen-Stadt Wuhan geschlossen, an dem sich offenbar die ersten Patienten angesteckt hatten. Ende Januar dann griff die Regierung rigoros durch, zuerst wurde die Stadt Wuhan abgeriegelt, dann das Ausgangsverbot auf die Provinz Hubei ausgeweitet. Dass dies nun Früchte trägt, zeigt sich in den Fallzahlen:

Entwicklung Corona-Fälle in China Aktive Corona-Fälle, Genesene und Todesfälle in China (in Tausend) Todesfälle Aktive Fälle Genesene 22.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 25.01.2020 26.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 02.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 08.02.2020 09.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 15.02.2020 16.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 29.02.2020 01.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 07.03.2020 08.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 14.03.2020 15.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 Datum 0 20 40 60 80

Unterdessen kommen kaum mehr Ansteckungen dazu - in der Provinz Hubei soll es genau noch eine einzige gewesen sein seit dem vergangenen Mittwoch. Vom Zeitpunkt der rigoros ergriffenen Massnahmen bis zum Rückgang der Krankheitsfälle ging es zwei Wochen. Auf ein Ende der Epidemie in China deute dies hingegen nicht hin, sagen Epidemiologen in der "FAZ". Noch sind erst wenige Menschen in China infiziert - die Spitze einer Epidemie ist in der Regel erst überwunden, wenn ein grosser Teil der Bevölkerung angesteckt und danach immun wird. Die Welle konnte mit den Quarantänemassnahmen also verlangsamt, aber nicht beendet werden.

In Europa hingegen greifen die Massnahmen erwartungsgemäss noch nicht. Die obige Grafik auf europäische Länder umgemünzt sieht so aus:

Entwicklung Corona-Fälle in Europa Aktive Corona-Fälle, Genesene und Todesfälle in Europa (in Tausend) Todesfälle Aktive Fälle Genesene 22.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 25.01.2020 26.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 02.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 08.02.2020 09.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 15.02.2020 16.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 29.02.2020 01.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 07.03.2020 08.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 14.03.2020 15.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 Datum 0 20 40 60 80

Wie stark Europa zum Zentrum der Pandemie geworden ist, verdeutlichen auch folgende drei Grafiken:

Covid-19-Todesfälle: Verlauf in China und Europa Anzahl der Todesfälle aufgrund der Covid-19-Erkrankung Europa China 22.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 25.01.2020 26.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 02.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 08.02.2020 09.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 15.02.2020 16.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 29.02.2020 01.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 07.03.2020 08.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 14.03.2020 15.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 Datum 0 1000 2000 3000 4000

Aktive Corona-Fälle weltweit Bekannte aktive Fälle weltweit (in Tausend) Europa Afrika Süd-/Mittelamerika Naher Osten Nordamerika Ozeanien Asien ohne Naher Osten 22.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 25.01.2020 26.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 02.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 08.02.2020 09.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 15.02.2020 16.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 29.02.2020 01.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 07.03.2020 08.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 14.03.2020 15.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 Datum 0 20 40 60 80

Covid-19-Todesfälle weltweit Afrika Europa Mitte-/Südamerika Naher Osten Nordamerika Ozeanien Asien ohne Naher Osten 22.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 25.01.2020 26.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 02.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 08.02.2020 09.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 15.02.2020 16.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 29.02.2020 01.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 07.03.2020 08.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 14.03.2020 15.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 Datum 0 1000 2000 3000 4000

Viele der europäischen Länder stehen derzeit an einem ähnlichen Punkt in den exponentiellen Corona-Kurven. Italiens «Vorsprung» von rund einer Woche wirkt sich dramatisch aus.

Covid-19: Anzahl Fälle pro 100 000 Einwohner Schweiz Österreich China Deutschland Frankreich Italien Südkorea USA 22.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 25.01.2020 26.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 02.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 08.02.2020 09.02.2020 10.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 15.02.2020 16.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 29.02.2020 01.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 07.03.2020 08.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 14.03.2020 15.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 Datum 0 20 40 60

Was die Ansteckungszahl pro 100000 Einwohner anbelangt, ist die Schweiz inzwischen die Nummer drei der Welt, wie auch folgende bewegte Balkengrafik zeigt:

Covid-19-Zahlen sind als Richtwert zu verstehen Die Dunkelziffer liegt weit höher Die Zahlen zu den obigen Grafiken stammen von der Johns Hopkins Universität in Baltimore, die schon früh nach Ausbruch der Epidemie damit begann, die Fallzahlen zu sammeln und grafisch aufzubereiten. Die Forscher berufen sich auf Quellen wie die WHO oder nationale Gesundheitsdepartemente. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen als die angegebenen Fallzahlen, da viele Menschen keine - oder noch keine - Symptome zeigen. Eine Unsicherheit besteht zudem, weil nicht in allen Ländern gleich umfangreich getestet wird und die Daten nicht überall gleich regelmässig aktualisiert werden.