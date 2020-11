Die zweite Welle ist zu viel für Ässbar St.Gallen: Geschäft, das Beitrag gegen Foodwaste leistet, geht zu Ässbar, ein Geschäft, das Brot vom Vortag verkauft, schliesst nächste Woche seine Türen. «Wäre Corona nicht eingetreten, hätten wir der Filiale mehr Zeit geben können, sich zu entwickeln», heisst es beim Unternehmen.

Wegen Corona geschlossen. Ab Samstag, 28. November, gilt das auch für das Geschäft ÄssBar an der Spisergasse 9 in St.Gallen. Nicht dass das Virus das ganze Verkaufsteam ins Bett geworfen hätte, nein. Der Laden bleibt für immer zu. «Das wirtschaftliche Risiko ist zu gross geworden», sagt Nadja Zehnbauer, zuständig fürs Marketing bei der Ässbar GmbH.

Anfang Jahr war das Geschäft von der Lämmlisbrunnenstrasse an die Spisergasse gezogen. «In St.Gallen lief das Geschäft schon immer harziger als in den anderen elf Filialen, die wir in der Schweiz noch führen», sagt Zehnbauer. Man hoffte auf mehr Beachtung am belebteren Standort, auf mehr Laufkundschaft. Doch dann kam die erste Welle. Zehnbauer: «Der Standort hatte keine Chance.» Im Frühling habe man noch gedacht, dass sich die Situation entspanne. Die Ässbar-Crew freute sich auf einen guten Sommer. «Nun ist die Situation wieder ungewiss. Wir mussten diesen Schritt machen», sagt Zehnbauer. In der ersten Welle sei der Umsatz des Unternehmens um 60 Prozent gesunken, nun, in der zweiten Welle, würden die Einbussen 20 bis 30 Prozent betragen.

«Die anderen Filialen können St.Gallen nicht mehr quersubventionieren.»

Ein Grossteil der Bevölkerung sitzt im Home Office, keine Znünipause, kein Mittagsimbiss, stattdessen schmieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Sandwich selber, daheim in der Küche, zwischen zwei Telefonkonferenzen. «Das spüren wir.»

Die Ässbar GmbH hat den sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt. «Eine Person geht zum Glück in Pension, eine andere Person hat an zwei Standorten gearbeitet. Das Pensum in der anderen Filiale kann sie fortsetzen», sagt Zehnbauer. Nicht nur die Crew selber sei enttäuscht, auch Stammkunden hätten per Facebook und Instagram ihre Emotionen geteilt. Mitarbeiterin Maria Städler ist eigentlich gelernte Polygraphin. Sie habe sich nie vorstellen können, im Verkauf zu arbeiten. «Bis ich von Ässbar gehört habe. Hier steckt ein toller Gedanke dahinter. Das hier ist mehr als ein Job.»

Von gestern und noch immer einwandfrei

Mit Ässbar geht nicht nur ein St.Galler Geschäft, sondern auch ein Stück Nachhaltigkeitsgedanke verloren. Eintreten, Brot von gestern kaufen, weitermachen im Alltag: An der Spisergasse 9 konnte jeder ein klitzekleines Bisschen gegen Foodwaste bewirken, innert weniger Minuten. Jeden Morgen holte der Ässbar-Lastwagen bei Bäckereien der Stadt Überschuss ab. Brötchen, Sandwiches, Gebäcke, Salate von gestern. Aber noch so lecker wie gestern. Ab Ende nächster Woche wird persönliches Engagement gegen Lebensmittelverschwendung etwas mühsamer.