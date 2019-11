Die Weihnachtsstadt St.Gallen ist in den Advent gestartet: Sternenvernissage mit  kleinen Hindernissen

Bis 24. Dezember täglich in Betrieb

(vre) Am Donnerstagmittag seinen Betrieb aufgenommen hat der St.Galler Weihnachtsmarkt zwischen Waaghaus, Vadian-Denkmal und Bärenplatz. Er besteht in diesem Jahr aus 52 Waren- und Verpflegungsständen. Zu finden sind hier unter anderem klassische Weihnachtsartikel, Geschenkideen und Krimskrams aller Art. Dazu kommen die beim Publikum äusserst beliebten Verpflegungsstände sowie ein Karussell. Am Donnerstagabend war bereits unschwer zu erkennen, welche Stände des Weihnachtsmarkts auch in diesem Jahr die unangefochtenen Publikumslieblinge sein werden: Es sind jene, bei denen der Glühwein fliesst.