Die «Wäscherei am Dom» eröffnet einen zweiten Standort im St.Galler Quartier Haggen Seit zwei Jahren wird der Service nun schon angeboten, nun folgt ein zweiter Standort. Die Rede ist von der «Wäscherei am Dom», die nicht nur für das eigene Hotel in der Innenstadt die Wäsche macht, sondern diesen Service auch der Öffentlichkeit anbietet.

Die Einrichtung der «Wäscherei am Dom» in St Gallen Haggen. Bild: Mario Baronchelli

Wer das Geschäft betritt, der fühlt sich gleich wohl. Der Raum ist lichtdurchflutet und ein sanfter Geruch nach Seife, neuem Holz und frisch gewaschenen Kleider umspielt die Nase. Hier, an der Wolfgangstrasse in Haggen, in der Überbauung Schlösslipark, hat die «Wäscherei am Dom» ihre zweite Filiale eröffnet.

Das Konzept der Wäscherei ist simpel: Nebst der hauseigenen Wäsche für das Hotel Dom wird der gleiche Service auch der St.Galler Bevölkerung angeboten. Gegen ein Entgelt werden die Kleider von den Angestellten gewaschen und, wenn gewünscht, gebügelt. Die Wäscherei ist ein Angebot des Hotel Dom, das wiederum der Stiftung Förderraum gehört. Die Stiftung integriert Menschen mit Unterstützungsbedarf in das Alltags- und Berufsleben.

Matthias Reist, Geschäftsführer der «Wäscherei am Dom», in der Hauptfiliale. Bild: Basil Schnellmann

Das Angebot werde rege genutzt, sagt Matthias Reist, Leiter der beiden Wäschereien. Es habe sich gezeigt, dass vor allem Singlehaushalte und Berufstätige die Dienstleistung nutzen. Zusätzlich werden ein Hol-und Lieferservice sowie Pflegeprodukte für Kleider und Körper angeboten. Reist ist überzeugt, dass sich das Konzept bald auch am Stadtrand etablieren wird.

Ob das denn auch der Fall ist, wird sich zeigen. Die Dependance der «Wäscherei am Dom» an der Wolfgangstrasse 2 ist vorerst an drei Wochentagen geöffnet: Montag, Mittwoch und Freitag von 9-12 und von 13-16 Uhr. Bei entsprechender Nachfrage werden die Öffnungszeiten angepasst.