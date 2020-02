«Die Vorlage sei zu teuer – das ist ein billiges Argument»: Gegner finden SVP Argumente haltlos

Bei den ersten zwei Marktplatz-Vorlagen scheiterten fertig ausgearbeitete Bauprojekte an der Urne. Für den dritten Anlauf entschied sich der Stadtrat deshalb für ein anderes Vorgehen. Nicht nur gab es einen partizipativen Prozess. Dieses Mal kommt ein Rahmenkredit und nicht ein fertiges Projekt zur Abstimmung.

Basis für den Kredit ist das Projekt Vadian, das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs. Insgesamt kostet das Projekt 33,8 Millionen Franken. Abzüglich der Beiträge Dritter fallen für die Stadt Kosten in der Höhe von 27,7 Millionen Franken an. Sagt die Stimmbevölkerung am 17. Mai Ja zum Verpflichtungskredit, beginnt die Stadt mit der Ausarbeitung des Bauprojekts.