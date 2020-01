Die Stadt St.Gallen wächst, schliesst das Jahr 2019 aber unter der Marke von 80'000 Einwohnern ab Ende des Jahres 2019 umfasste die Wohnbevölkerung der Stadt St.Gallen 79'724 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind 173 Personen mehr als Ende 2018. Die Zunahme betrifft hauptsächlich die ständige Wohnbevölkerung.

Die Stadt St. Gallen ist seit 2005 um über 5000 Personen gewachsen.

(Bild: Michel Canonica/

21. Dezember 2019)

Im Oktober und im November lag die Bevölkerungszahl der Stadt St.Gallen noch über der Marke von 80'000 Einwohnern. Im Dezember ist sie nun erwartungsgemäss darunter gesunken: Wie die Stadt mitteilt, wohnten Ende 2019 79'724 Personen in St.Gallen. Das sind 173 oder 0,2 Prozent mehr als Ende 2018. Damit setzt sich das Wachstum der Stadt fort. Seit 2005 hat sie fast in jedem Jahr zugelegt. Einzig 2016 und 2017 war ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Mit 75'341 Personen bildet die ständige Wohnbevölkerung – Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt St.Gallen – die grösste Personengruppe der Wohnbevölkerung. Dazu zählen auch Ausländerinnen und Ausländer mit einer Niederlassungs- oder Jahresaufenthaltsbewilligung. Zur weiteren Wohnbevölkerung gehören 3'426 Personen mit Nebenwohnsitz in der Stadt St.Gallen, grösstenteils Wochenaufenthalterinnen und Wochenaufenthalter sowie 957 Personen der sogenannten nicht-ständigen Wohnbevölkerung, die ohne dauerhafte Aufenthaltsbewilligung in der Stadt wohnen.

Eher unterdurchschnittlicher Geburtenüberschuss

Der Wanderungssaldo 2019, welcher sich aus den Zuzügen minus den Wegzügen berechnet, ist mit 68 Mehrzuzügen nahezu ausgeglichen, wobei je nach Herkunfts- und Zielgebiet der Wanderungen deutliche Unterschiede bestehen im Wanderungssaldo. Der Geburtenüberschuss ist mit 92 im Vergleich zu den Vorjahren eher unterdurchschnittlich.

Die städtische Bevölkerungsstatistik wird im Auftrag der Stadt durch die kantonale Fachstelle für Statistik erstellt und im Internet publiziert: Im Statistikportal sind bereits erste Detailinformationen zur Bevölkerungsstatistik 2019 zu finden. Die Fachstelle für Statistik steht für Fragen, die damit nicht beantwortet werden können, unter der Nummer 058 229 21 90 zur Verfügung.