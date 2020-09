Die Stadt St.Gallen ermöglicht Migranten und Jugendlichen politische Mitgestaltung: Genutzt wird dies kaum – jetzt berät das Parlament über eine Überarbeitung

Acht Vorstösse in 13 Jahren: Durch das Partizipationsreglement können Jugendliche ohne Stimmrecht und Migranten im Stadtparlament politische Vorstösse einreichen. Doch genutzt wurde das Instrument kaum. Heute berät das Stadtparlament über eine revidierte Version. Doch beim Wie sind sich Parlament und Stadtrat uneins.

Die St.Galler Klimajugend im Stadtparlament: Nach sieben Jahren wurde mit dem Vorstoss «Klimanotstand ausrufen» 2019 das Partizipationsreglement genutzt. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

(21. Mai 2019)

Bei der Einführung 2007 wurde es als Pioniertat gefeiert, dann verkam es zum «toten Buchstaben», wurde als überflüssig und untauglich betitelt und schliesslich wollte es der Stadtrat fast abschaffen: Die Rede ist vom Partizipationsreglement.

Vor 13 Jahren stimmten die St.Gallerinnen und St.Galler mit 192 Stimmen Unterschied knapp einem Partizipationsreglement zu. An der Urne standen den 8659 Ja- exakt 8467 Nein-Stimmen gegenüber. Als eine der ersten Schweizer Städte ermöglichte St.Gallen Migrantinnen und Migranten sowie Jugendlichen ohne Stimm- und Wahlrecht die aktive Teilnahme an politischen Prozessen.

Erst nach sieben Jahren wieder ein Vorstoss

Das Reglement ermöglicht es seitdem, dass 15 Jugendliche, die zwischen 13 und 18 Jahre alt sind und in der Stadt wohnen, im Stadtparlament einen «Jugendlichen-Vorstoss» einreichen können. Auch Migrantinnen und Migranten ermöglicht das Reglement politisches Gehör. Sie können über die Dachorganisation «Stimme der Migrantenvereine des Kantons St.Gallen» einen Vorstoss einreichen. Seit der Einführung haben Jugendliche zwei und Migranten sechs Vorstösse eingereicht. Zuletzt wurden 18 Jugendliche 2019 mit dem Vorstoss «Klimanotstand ausrufen» aktiv. Zuvor blieb die Partizipationsmöglichkeit während sieben Jahren ungenutzt.

Jeyakumar Thurairajah, Stadtparlamentarier der Grünen. Bild: Ralph Ribi (3. Mai 2016)

Wegen der mageren Bilanz reichten im März 2018 Jeyakumar Thurairajah (Grüne), Nadine Niederhauser (Grünliberale), Stefan Grob (CVP) und Etrit Hasler (SP) im Stadtparlament die Motion «Partizipation suchen – Reglement revidieren» ein. Sie monierten: Die Partizipationsmöglichkeit sei bei den Jugendlichen zu wenig bekannt. Das Verfahren beim Migranten-Vorstoss sei zu vereinfachen. Und die kantonale Dachorganisation der Migranten existiere mittlerweile gar nicht mehr – Migranten sei es also unmöglich, einen Vorstoss einzureichen.

Der Stadtrat versprach, das Instrument einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Die Mitwirkung ist ohnehin in der «Vision 2030» des Stadtrats und in seinen Legislaturzielen 2017–2020 festgehalten: «St.Gallen ermöglicht effektive Partizipation.»

Bei der Kommission läuten die Alarmglocken

CVP-Stadtparlamentarier Stefan Grob. Bild: Samuel Schalch

Der erste Vorschlag aus dem Rathaus aber enttäuschte Stefan Grob. Der CVP-Stadtparlamentarier sagt, dass darin die politische Partizipation von Bürgern ohne Stimmrecht nicht mehr berücksichtigt worden sei.

«De facto hätte dies die Abschaffung des bisherigen Partizipationsregelements bedeutet.»

In diesem Moment hätten in der Kommission Soziales und Sicherheit, in der Grob Mitglied ist, die Alarmglocken geläutet. «Denn das hätte nicht mehr dem Volkswillen von 2007 entsprochen.» Der Stadtrat bessert nach. Nun berät das Stadtparlament heute über ein revidiertes Papier.

Im Parlament gibt es zwei Änderungsanträge

Doch auch über dieses ist man sich uneins. Im Parlament stehen sich heute Dienstag zwei Änderungsanträge gegenüber. Der Stadtrat möchte die Partizipation nur für Stadtbewohner ohne Stimm- und Wahlrecht ermöglichen. 15 Personen, die über 13 Jahre alt sind, braucht es für einen Vorstoss. Die Kommission hingegen will das Partizipationsreglement für alle öffnen. Einzige Bedingung: Man muss das 13. Lebensjahr erreicht haben.

Grob sagt: «St.Gallen muss als innovative Stadt vorausgehen.» Es brauche für die politische Partizipation keine Differenzierung zwischen Migranten und Bürgern.

«Ein superdemokratisches Werkzeug»

Mit dem Vorschlag der Kommission könne sich die Bevölkerung aktiver einbringen. «Es zeigt sich, was die Leute beschäftigt, wo der Schuh drückt.» Dies sei demokratisch innovativ, sagt der 44-jährige Unternehmer und Kommunikationsberater.

«Ein superdemokratisches Werkzeug also.»

So müsse man sich nicht mehr zwingend an ein Stadtparlamentsmitglied wenden, um ein Anliegen zu deponieren. Eine der parlamentarischen Kommissionen entscheide, ob ein Anliegen für die Beratung im Parlament genug relevant sei. Grob fügt hinzu: Das neue Reglement dürfe nicht nur auf die politische Partizipation von Nicht-Stimmberechtigten reduziert werden. Es gehe um mehr:

«Es läutet eine neue Philosophie in der Verwaltung ein.»

Denn Partizipation müsse bei Annahme des neuen Reglements konsequent in allen Projekten des Stadtrats mitgedacht werden.