Die Stadt St.Gallen blitzt beim Bundesgericht ab: Die vom Kanton vorgegebenen Talentschulgelder sind rechtmässig Für die Talentschule der Stadt St.Gallen hat die kantonale Regierung Schulgelder festgelegt, die markant unter den Vollkosten liegen. Das Bundesgericht beurteilt diese als rechtmässig.

Gemäss Verordnung des Kantons kann die Stadt St.Gallen jährlich 15'000 Franken Schulgeld pro Schüler verlangen. Damit sind allerdings nicht alle Kosten gedeckt. (Bild: Hanspeter Schiess)

(pd/dh) Die Stadt St.Gallen führt auf der Oberstufe eine Talentschule, in der Jugendliche mit ausgewiesenen Fähigkeiten im sportlichen, musikalischen oder gestalterischen Bereich gefördert werden. Die Regierung hat Schulgelder festgelegt, die markant unter den Vollkosten liegen. Dagegen hat die Stadt Beschwerde beim Bundesgericht erhoben. Dieses hat nun die Beschwerde abgewiesen.

Bis im Sommer 2018 galt im Kanton St.Gallen keine rechtsgenügliche Regelung für die Talentschulgelder. Zwar erliess das kantonale Bildungsdepartement eine Verfügung dazu. Das Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen beurteilte diese aber Ende April 2018 als nichtig, wie die Stadt St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass die Regierung für eine allfällige Festlegung der Talentschulgelder zuständig sei.

In der Folge beschloss die Stadt St.Gallen, angesichts des regelungsfreien Zustands für alle auswärtigen Schülerinnen und Schüler ein einheitliches Schulgeld auf der Basis der Vollkosten zu erheben, heisst es weiter. Alsbald beschloss die kantonale Regierung am 12. Juni 2018 einen Nachtrag zur Verordnung über den Volksschulunterricht, der im Juli 2018 – kurz vor dem Schuljahresbeginn – im Amtsblatt publiziert wurde. Darin wurde festgelegt, wie viel Schulgeld die abgebenden Schulträger pro Schüler zahlen soll. Im Bereich Sport beträgt dieses 11'000 Franken pro Jahr, sofern die Talente in gemischten Klassen zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden. Für die Talente des Bereichs Kunst legt die Verordnung ein entsprechendes Schulgeld vom 15'000 Franken fest.

Stadt darf für Talentschüler nur die Hälfte des Schulgelds verlangen

Die Stadt nimmt auch auswärtige Schülerinnen und Schüler auf, nicht nur Talente. So kann es vorkommen, dass etwa ein Sportler mit Talentschulstatus aus einer bestimmten Gemeinde die gleiche Klasse besucht wie eine Schülerin ohne Talentschulstatus aus derselben Gemeinde. Es konnte gemäss Auffassung des Stadtrats nicht sein, dass die Stadt im ersten Fall für die Beschulung nur 11'000 Franken verlangen darf, im zweiten Fall jedoch 21'500 Franken. Die Stadt wollte nicht hinnehmen, die fehlenden 10'500 Franken den eigenen städtischen Steuerzahlenden zu belasten. Daher veranlasste sie eine gerichtliche Klärung.

Das Bundesgericht hat nun die Beschwerde abgewiesen. Es stellte fest, dass die von der Regierung beschlossene Talentschulgeldregelung weder Bundesrecht noch kantonale verfassungsmässige Rechte verletzt. Das Bundesgericht führte aber auch aus, dass die kantonale Regelung keine Vorgaben macht, ob die Trägergemeinde einer Talentschule von Drittpersonen den Differenzbetrag zu einem vollkostendeckenden Schulgeld erheben darf. Weiter bestehe keine Regelung, wer für einen solchen Differenzbetrag aufzukommen hat. Als mögliche Zahler nennt das Bundesgericht den Kanton, die Trägergemeinde der Talentschule, interessierte Sportverbände oder andere Förderinstitutionen.

Für Träger von Talentschulen besteht keine Aufnahmepflicht für auswärtige Talente. Aufgrund der Unsicherheit bei den Schulgeldern hat die Stadt St.Gallen auf Beginn des laufenden Schuljahres 2019/20 keine neuen auswärtigen Talente aufgenommen, wie sie mitteilt. Daher werden in den städtischen Talentschulen aktuell lediglich sieben auswärtige Jugendliche unterrichtet, sechs aus dem Kanton St.Gallen und einer aus dem Kanton Thurgau. Für sie ergeben sich aufgrund des Bundesgerichtsurteils keine Änderungen. Sie können die städtische Talentschule weiterhin bis zum ordentlichen Abschluss der Oberstufe besuchen. Darüber hinaus will die Stadt nun in den nächsten Wochen analysieren, welche Folgerungen sich aus dem Bundesgerichtsurteil für die städtische Talentschule ergeben. Weiter teilt die Stadt mit, mit den aktuell abgebenden Schulträgern das Gespräch zu suchen. Solange die Klärung nicht abgeschlossen sei, würden keine auswärtigen Talente in die Talentschule aufgenommen.