Kommentar Die Stadt Gossau darf jetzt keine Angriffsfläche bieten Die Stadt hat auf die Kritik des Kantons reagiert und die Pläne rund um den Neubau der Sana Fürstenland angepasst. Die Fehler hätten aber gar nie passieren dürfen. Noemi Heule

Die Zeit vergeht, der Neubau der Sana Fürstenland steht noch immer nicht. 2013 befürwortete das Gossauer Stimmvolk mit 78 Prozent Ja-Stimmen die Gründung der Sana Fürstenland. Seither hat sich wenig getan. Erst liessen sich Stadt und Bauherren Zeit mit der Planung. Nun fordern Einsprecher die Geduld der Befürworter heraus.



Mit der vorläufigen Beurteilung des Baudepartements können die Gegner einen ersten Erfolg verbuchen. Die Stadt muss die Pläne erneut wälzen und teilweise neu auflegen. Der Kanton spricht von teils schweren Mängeln; die Stadt bagatellisiert die Kritik zu einer Formsache. Dass das Departement die Pläne allerdings gar nicht erst auf ihren Inhalt prüft, sondern wegen Formalitäten zurückweist, ist blamabel für Gossau.

Solche Fehler kann sich die Stadt nicht leisten. Nicht jetzt. Sie bieten damit nur weitere Angriffsfläche in einem Konflikt, in dem Einsprecher demokratische Mittel nutzen, um demokratische Entscheidungen zu stürzen. Es geht ihnen nicht um Höhe, Breite oder Länge des geplanten Baus, daraus machen sie keinen Hehl. Vielmehr wollen sie die Sache in den Grundfesten erschüttern: Sie zweifeln den Bedarf der Pflegebetten an oder hinterfragen den Standort im Zentrum.

Wenn mit Einsprachen Politik gemacht wird, muss sich die Stadt umso mehr davor hüten, Fehler zu machen. Jeder Fehler kostet Zeit. Zeit, die die Gegner dazu nutzen, das Projekt weiter in Zweifel zu ziehen – etwa indem sie sich zu Interessengemeinschaften formieren. Wollen Stadt und Betreiber nicht nur den Zuspruch Einzelner verlieren, müssen sie sich sputen. Zumindest dort, wo es in ihrer Macht liegt. Denn wie lange das Rechtsverfahren noch dauert, das liegt vor allem an der Geduld der Einsprecher.