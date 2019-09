Die Sportplatz-Abstimmung in Waldkirch steht unter neuen Vorzeichen Die Kosten für einen Sportplatz Breiten sind höher als 2008, aber auch die finanzielle Situation ist wesentlich besser. Von den Parteien hat sich nur die SVP noch nicht festgelegt. Johannes Wey

FC-Junioren beim Training im OZ Bünt - der Kunstrasenplatz wäre ganzjährig bespielbar. (Bild: Urs Bucher, 9. Februar 2017)

Investitionen in die Jugend und den Sport sind vielerorts politische Selbstläufer. Die Fussballer des FC Waldkirch Bernhardzell sind hingegen gebrannte Kinder. 2008 scheiterte ein Projekt für einen Sportplatz Breiten knapp. Über zehn Jahre brauchte es, um nun ein neues Projekt an die Urne zu bringen. Am 20. Oktober wird abgestimmt und die Vorzeichen sind heute günstiger: Der FC ist stark gewachsen und die Nettoverschuldung der Gemeinde ist auf einen Bruchteil der damals 4600 Franken pro Kopf gesunken.

Ebenfalls als gutes Omen kann man werten, dass es sogar beim Informationsabend in Bernhardzell kaum kritische Stimmen gegen die Millioneninvestition im Nachbardorf Waldkirch gab. Gemeinde und Arbeitsgruppe hatten ins Pfarreiheim eingeladen, rund 30 Bürgerinnen und Bürger kamen.

Zwei Millionen teurer als 2008

Gesprochen wurde insbesondere über die Kosten des Projekts. In der Vorlage ist von Nettokosten von knapp drei Millionen Franken die Rede. Eine Viertelmillion aus dem Fonds zur Förderung von Sport und Freizeit, der heute rund 360000 Franken enthält, ist dabei bereits eingerechnet. Ausserdem rechnet der Gemeinderat mit 170000 Franken, die aus einem Landabtausch mit der Dach Müggler AG ins Projekt fliessen sollen – die 390000 Franken, welche die Gemeinde 2008 für das Land ausgegeben hatte, werden in der Rechnung hingegen nicht berücksichtigt.

Dass der Boden bereits in Gemeindebesitz war, spielte denn auch eine Hauptrolle bei der Standortwahl. Laut Gemeindepräsident Aurelio Zaccari wurden zahlreiche Plätze in Erwägung gezogen. Die Erhältlichkeit des Lands sei aber natürlich das Hauptkriterium gewesen.

Die Kosten sind gegenüber den Plänen aus dem Jahr 2008 deutlich gestiegen. «Damals gingen wir von einem Naturrasen aus», sagte Zaccari. Weil der Sportplatz aber in einem Grundwasserschutzgebiet zu liegen kommen soll, ist nur ein Kunstrasenfeld möglich. Dieses kostet 1,85 Millionen Franken und damit mehr, als das ganze Projekt inklusive Boden bei der letzten Abstimmung gekostet hätte.

Ausserdem ging man lange davon aus, dass man die Garderoben in einem Erweiterungsbau der benachbarten Holzimprägnierwerk AG unterbringen könnte. Deren Pläne haben sich allerdings geändert, womit nun ein separates Gebäude mit Garderoben, Duschen und Aufenthaltsraum gebaut werden soll. «Diese 750000 Franken müssen wir nun selber aufbringen», sagte Zaccari. Für die neue Sportanlage müsse man zu Beginn mit jährlich 90000 Franken Abschreibungen rechnen. Zudem müsste der Fonds zur Förderung von Sport und Freizeit mit jährlich 30000 Franken geäufnet werden, um den Kunstrasen alle 10 bis 15 Jahre ersetzen zu können. Zu den Kosten merkte einer der Zuhörer an, dass es sich zwar um einen hohen Betrag, aber auch um ein gutes Projekt handle.

Selbst der Kulturverein ist für das Kunstrasenfeld

Eine weitere Wortmeldung betraf den kleinen Nutzerkreis, den ein Kunstrasenfeld abgesehen vom FC ansprechen würde. «Ist den Fussballern bewusst, dass nur fünf Prozent der Einwohner den Platz nutzen werden?» Die Entgegnung kam von Stefan Ziegler, der den TSV Waldkirch in der Arbeitsgruppe vertritt: Ein neuer Sportplatz würde auch das Auslastungsproblem beim Oberstufenzentrum entschärfen und käme somit allen zugute. Tatsächlich haben die Vereine eine Collage erstellt, in der sie ihre Unterstützung für das Projekt kundtun – darunter auch die Hallensportler vom Unihockeyclub oder der Kleinkunstverein KATZ.

SVP fasst Parole sechs Tage vor der Abstimmung

Allerdings fehlt auf dieser Collage neben CVP, FDP und GLP eine Ortspartei: Die SVP, die 2008 als einzige Partei die Nein-Parole ausgegeben hatte. Dieses Mal gibt es einige Verbindungen zwischen Sportplatzprojekt und Partei: FC-Präsident Andy Sager war bis zu seinem Wegzug Vorstandsmitglied bei der SVP. Und SVP-Vizepräsident Paul Scheiwiller ist Eigentümer der Holzimprägnierwerk AG, die auch ohne gemeinsamen Neubau über Parkplatzfragen und Erschliessung Berührungspunkte mit dem Sportplatz hat.

Nachbarn des neuen Sportplatzes wären die Holzimprägnierwerk AG (links) und die Dach Müggler AG. (Bild: Urs Bucher)

Die Partei fasse ihre Parole an einem Anlass am 14. Oktober und damit «etwas kurzfristig», erklärt Scheiwiller. Im Vorstand gebe es sowohl Stimmen dafür als auch dagegen. Er persönlich stehe der Anlage wohlwollend gegenüber, auch wenn sie seinem Unternehmen «nicht nur Vorteile» bringen. Andere Vorstandsmitglieder legten hingegen eine «gesunde kritische Haltung» an den Tag.

Zweiter Informationsabend: Donnerstag, 20 Uhr, OZ Bünt