Die Schotten sind los - Dudelsackspieler marschieren durch Abtwil Bei strahlendem Wetter hat am Samstag an den Appowila Highland Games die Parade mit Dudelsackspielern und Trommlern stattgefunden. Rossella Blattmann

Blaue und grüne Kilts soweit das Auge reicht – das kann nur eins bedeuten: In Abtwil ist Highland Games Zeit. Am Samstagvormittag herrscht vor der Wiese beim Oberstufenzentrum Mühlizelg reger Betrieb. Kurz vor elf Uhr strömen zahlreiche Menschen vom Festivalgelände der Appowila Highland Games auf die Auwiesenstrasse hinaus, denn: In wenigen Minuten startet die grosse Parade.

Dudelsäcke klingen in den Ohren

Der Schweiss strömt den Festivalbesuchern aus sämtlichen Poren. Beim Sammelplatz warten an vorderster Front die Abtwiler Nössler-Jäger unter der heissen Augustsonne. Normalerweise vertreiben sie am Silvestermorgen mit ihrem Geläut den bösen Geist, den Nössler. «Heute sind wir mit unseren Kuhglocken hier und schauen, dass alle wach sind», sagt ein Jäger.

Das Highlight des Umzugs sind jedoch die 185 «Piper» und «Drummer», die Dudelsackpieler und Trommler. Unter anderem sind auch die «United Maniacs Scottish Pipes and Drums of St.Gallen» mit dabei. Eine Melodie erklingt immer wieder: «Scotland the Brave», eine der drei inoffiziellen Nationalhymnen Schottlands. Der Dudelsack-Klassiker begeistert aber nicht nur: Ein kleines Mädchen steht am Strassenrand und hält sich die Ohren zu.

An der Parade marschieren nicht nur die Musiker. Auch die Kreuzritter des Mittelaltermarktes, die Sportler, die an den Wettkämpfen teilnehmen sowie die Veranstalter, der Verein Appowila, sind Teil des Umzugs. Stilecht im Schottenrock marschiert auch der Abtwiler Gemeindepräsident Boris Tschirky mit. Die Highland Games seien ein Höhepunkt für Abtwil.

«Doch ich kann leider nicht Dudelsack spielen»,

verrät er später während des Seilzieh-Wettkampfs.

Als der Umzug wieder ins Gelände hineinmarschiert, strömen auch die Besucherinnen und Besucher wieder auf die Wiese zurück. Vor dem Haupteingang herrscht kurz Gedränge. «Dieses Jahr war alles ein wenig kompakter», sagt eine 28-jährige Luzernerin im blaugrünen Schottenrock. Sie sei nicht zum ersten Mal an die Appowila Highland Games gereist. Auch wenn sie kürzer und übersichtlicher als in vergangenen Jahren gewesen sei, habe ihr die Massed-Bands-Parade dieses Jahr gut gefallen.

«Die Musik, die Landschaft, die Geschichte – ich liebe alles, was mit Schottland zu tun hat»,

sagt sie.

Pulled Pork und vegane Pizza

Auf dem Mittelaltermarkt tummeln sich zur Mittagszeit bereits ein paar Besucher. Ein Kleinkind schläft erschöpft unter dem Schatten eines Baumes. Nebst den Ständen mit Kaninchenfellen und Schmuck ziehen vor allem das Mäuseroulette und das Kakerlakenrennen die Aufmerksamkeit der Mittelalterfans auf sich.

Schwein, Rind oder Güggeli: An den Highland Games liegt der Duft von grilliertem Fleisch in der Luft. Doch nicht nur Karnivoren kommen in Appowila auf ihre Kosten. Während an einem Pulled-Pork-Stand ein Schwein am Spiess vor sich hinbrutzelt, gibt es am Stand nebenan vegane Pizza mit Tahin zu essen. Wie gut ein italienischer Teigfladen mit Zucchini und Sesampaste bei den Schottland- und Mittelalterfans ankommt, ist hingegen unklar.