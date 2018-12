Die neuen VBSG-Busse sind da – aber noch nicht alle

Am Sonntag nehmen die Verkehrsbetriebe St.Gallen die neuen Linien von Wittenbach zum Säntispark sowie vom Heiligkreuz nach Abtwil in Betrieb. Darauf kommen Buszüge zum Einsatz, also Busse mit Anhängern. Allerdings stehen nicht alle Fahrzeuge pünktlich zur Verfügung.