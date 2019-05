Die Musikschule St.Gallen wird 40 Vom 16. bis 18. Mai feiert die Musikschule der Stadt St. Gallen ihr vierzigjähriges Bestehen. Über 400 Kinder wirken mit.

Die Musikschule musiziert drei Tage lang zum 40-jährigen Bestehen. (Bild: Fotolia)

(pd/seh) Seit 1978 können Schülerinnen und Schüler der Stadt St. Gallen den Unterricht an der städtischen Musikschule besuchen. Das sei ein guter Grund, um zu feiern, zurückzuschauen und einen Blick in die Zukunft zu werfen, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

Die Musikschule zeigt sich während der Feier vom kommenden Wochenende in ihrer ganzen Breite. Im Vordergrund stehen das Miteinander und das Bestreben, ein Zeichen für die Vielfalt zu setzen. Diese Vielfalt zeigt sich alleine an den über 400 mitwirkenden Schülerinnen und Schülern, wie auch an der Vielzahl der helfenden Hände, die zum Gelingen des runden Geburtstages beitragen.

Eine «lautstarke Überraschung»

Den Auftakt des Festwochenendes bildet ein Auftritt am Donnerstagabend um 18 Uhr auf dem Platz vor dem Gebäude der Industrie- und Handelskammer. Die Musikschule verrät in ihrer Mitteilung nur so viel: «Eine lautstarke Überraschung wird alle Besucher zum Staunen bringen.» Am Freitag, 17. Mai, 19 Uhr, findet in der reformierten Kirche Linsebühl das Ensemble- und Chorkonzert «Multiphon» statt. Gespielt wird Musik aus der Vergangenheit. Am Samstag, 12 bis 16 Uhr, öffnet die Musikschule an der Rorschacher Strasse 25 schliesslich ihre Türen. Von 16 bis 19.30 Uhr gibt es anschliessend Wandelkonzerte in der Musikschule, im Frauenpavillon und im Stadtpark.

Den Abschluss und gleichzeitig das grosse Finale bildet ein Konzert in der Tonhalle St. Gallen. Um 19.30 Uhr spielen dort Ensembles sowie die Lehrerband, ausserdem wird ein Chor seine Gesänge zum Besten geben.

40 Jahre Musikschule der Stadt St. Gallen: Do, 16. Mai, bis Sa, 18. Mai, verschiedene Standorte der Stadt. Infos: www.stadt.sg.ch