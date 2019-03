Die Mitglieder des Gewerbevereins Wittenbach-Häggenschwil stimmen darüber ab, ob sich dieser weiterhin politisch äussern soll Am 4. April steht dem Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil eine wichtige Hauptversammlung bevor. Es geht darum, ob er sich weiterhin politisch äussern soll. Perrine Woodtli

Das Rennen im Wittenbacher Wahlkampf machte trotz der Empfehlung des Gewerbevereins der heutige Gemeindepräsident Oliver Gröble. (Bild: 26. Oktober 2018)

Nicht nur ein Antrag, sondern gleich zwei verlangen, dass der Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil in Zukunft politische Wahlempfehlungen unterlässt. Die Vereinsmitglieder stimmen nächste Woche, am 4. April, an der Hauptversammlung über die Anträge ab.

Auslöser war der Wahlkampf um das Wittenbacher Gemeindepräsidium.

Der Gewerbeverein hatte im November eine Wahlempfehlung zu Gunsten Norbert Näfs (CVP), des Konkurrenten Oliver Gröbles (parteilos), abgegeben. Präsidentin Heidi Riklin hatte zwei Monate zuvor noch gesagt, dass der Gewerbeverein grundsätzlich keine Wahlempfehlungen abgebe.

Dass es trotzdem dazu kam, stiess einigen Mitgliedern sauer auf. Der Vorstand lud seine Mitglieder damals zu einer ausserordentlichen Versammlung ein. Zuerst wurde diskutiert und darüber abgestimmt, ob das Gewerbe überhaupt eine Empfehlung abgeben soll. Nachdem sich die Mitglieder dafür ausgesprochen hatten, stimmten sie darüber ab, wer die Empfehlung erhalten soll.



Verein diene nur zur Meinungsbildung

Bereits im Januar wurde bekannt, dass dem Vorstand ein Antrag eingereicht wurde, wonach der Gewerbeverein künftig keine politischen Statements und Wahlempfehlungen mehr abgeben soll. Heidi Riklin teilte damals mit, dass es an der Hauptversammlung eine Abstimmung geben werde.



Abgestimmt wird nun am Donnerstagabend in einer Woche. Ein Vereinsmitglied findet, dass es nicht die Aufgabe des Gewerbevereins ist, Parolen zu fassen. So heisst es im Antrag, dass der Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil weder personenpolitische noch sachpolitische Empfehlungen oder Parolen abzugeben oder zu publizieren habe. Der Verein diene lediglich zum Informations- und Meinungsbildungsprozess, heisst es weiter. Der entsprechende Artikel unter den allgemeinen Bestimmungen des Gewerbevereins solle ergänzt werden.

Neutrales Image soll gewahrt werden

Auch die anderen zwei Gewerbevereinsmitglieder, die gemeinsam einen weiteren Antrag stellen, fordern, dass der Gewerbeverein in Zukunft auf Empfehlungen verzichtet. Es solle den Organen des Vereins untersagt sein, zu politischen Wahlen und Abstimmungen offizielle Empfehlungen abzugeben, schreiben die beiden Antragsteller. Damit solle das «politische und konfessionelle neutrale Image des Vereins gewahrt werden», heisst es weiter.

Nebst offiziellen Empfehlungen soll es dem Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil ebenfalls untersagt sein, Sitzungen zur Festlegung von Abstimmungsparolen einzuberufen und in der Presse entsprechend aufzutreten.