Der TV Gossau organisiert die Toggenburger Meisterschaft: «Die Medaillen haben wir noch nicht»

Am Wochenende vom 27. und 28. April findet zum zweiten Mal die zweitägige Toggenburger Geräteturnmeisterschaft in Gossau statt. 742 Turnerinnen und Turner aus fünf Kantonen sind angemeldet. In der Turnhalle Buechenwald werden sie ihr Können demonstrieren. Dominik Roos ist Abteilungsleiter für Geräteturnen beim Turnverein Gossau. Er ist der diesjährige Organisator des Turnieres.