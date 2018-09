Die Leserbriefe zu den Wittenbacher Wahlen als Wortwolke Am Sonntag wird in Wittenbach gewählt. Beim Tagblatt sind 41 Leserbriefe zu den drei Kandidaten eingegangen. Wir haben daraus Wortwolken gebastelt. Adrian Lemmenmeier

Briefe in der Wolke: Die häufigsten Stichworte, die in den Leserbriefen zu den Kandidaten genannt wurden, sind in Wortwolken dargestellt. Je häufiger ein Begriff vorgekommen ist, desto grösser ist er dargestellt. (al)

Noch zwei Tage: Dann ist entweder klar, wer Wittenbachs neuer Gemeindepräsident wird oder – was wahrscheinlicher ist –, dass es am 25. November zu einem zweiten Wahlgang kommt.



Aber noch ist der Wahlkampf im Gang: auf den Strassen, im Internet und in den Medien. So auch in unserer Zeitung. Beim «Tagblatt» sind 41 Leserbriefe eingegangen; 15 Schreibende empfahlen Georges Gladig von der FDP, 14 den Parteilosen Oliver Gröble und zwölf den CVPler Norbert Näf (siehe Bild).

Was bei den politischen Positionen der Kandidaten gilt, scheint also auch in Bezug auf die Unterstützung der schreibenden Leserschaft zu gelten: Frappante Unterschiede sind nicht auszumachen. Das kann man vom Wahlkampfbudget der Kandidaten nicht behaupten. Näf hat 36 000 Franken zur Verfügung. Gladig wollte den Umfang seiner Mittel nicht offenlegen. Und Gröble investiert gut 8000 Franken – vollständig aus dem eigenen Sack, der Unabhängigkeit willen.

Diese Unabhängigkeit hat dem politischen Neuling Gröble viele Sympathien eingebracht. Doch stehen ihm mit Norbert Näf und Georges Gladig zwei Schwergewichte unterschiedlichen Typs gegenüber: Gladig kennt jeder in Wittenbach. Seit Jahren setzt er sich ein, seit Jahren ist er Präsident der Oberstufenschulgemeinde. Norbert Näf hingegen war zehn Jahre als Gemeindepräsident in Heiden tätig. Er weiss, was es heisst, Gemeindepräsident zu sein.

Für wen am meisten Wittenbacherinnen und Wittenbacher ihre Stimme einlegen, wird sich zeigen. Zuletzt können sie das am Sonntag von 10 bis 11 Uhr an der Urne im Gemeindehaus tun.