Interview «Die leeren Stimmzettel waren von Protestwählern»: Der Präsident der FDP Gaiserwald zur Wahl des neuen Mitglieds für den Gemeinderat In Gaiserwald wurde am Sonntag ein neues Mitglied für den Gemeinderat gewählt. Matthias Luterbacher (FDP) folgt auf seinen Parteikollegen Marcel Rey. Laura Widmer

Von 1594 Wahlzetteln waren 14 ungültig und 42 fielen auf Vereinzelte. 143 Stimmzettel, knapp neun Prozent, gingen leer ein. Alex Uhler, Präsident der FDP Gaiserwald, zeigt sich trotzdem sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis von Matthias Luterbach.

Wie schätzen Sie das Ergebnis vom Sonntag ein?

Alex Uhler: Dass Matthias Luterbacher mit gutem Resultat gewählt werden würde, war bei einer Einerkandidatur und seinem «Rucksack» zu erwarten. Es ist allerdings schade, dass keine eidgenössische Abstimmung stattfand. Das Klanghaus Toggenburg und die Abstimmung über den HSG-Campus stiessen nicht auf breites Interesse. Mit rund 28 Prozent war die Wahlbeteiligung entsprechend tief.

143 leere Stimmzettel sind relativ viel, wenn man bedenkt, dass nur ein Kandidat zur Wahl stand.

Die leeren Stimmzettel waren wahrscheinlich von Protestwählern, die sich eine Auswahl wünschten. Von den gültigen Stimmzetteln hat Matthias Luterbacher aber rund 97 Prozent der Stimmen erhalten, das ist ein sehr gutes Ergebnis.

Was meinen Sie, wenn Sie von Protestwählern sprechen?

Das war nicht persönlich gegen den Kandidaten Matthias Luterbacher. Er ist in der Gemeinde aufgewachsen und hier stark verankert, er war bereits Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde. Seine Frau ist ebenfalls in der Gemeinde aktiv. Man kennt ihn und schätzt ihn. Einzelne Stimmbürger möchten einfach eine Auswahl haben, um entscheiden zu können, wer besser passt für das Amt. Diese Wahlmöglichkeit hat manchen wahrscheinlich gefehlt. 42 Stimmen gingen ja auch an Vereinzelte.

Also rundherum zufriedene Gesichter bei der FDP Gaiserwald?

Wir sind stolz und glücklich, dass sich Matthias Luterbach zur Verfügung gestellt hat. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.

Wie meinen Sie das? Herrscht in Gaiserwald ein Mangel an Interessierten für politische Ämter?

So ist es nicht. Man wird allerdings auch nicht mit Kandidaten überrannt, weder für politische Ämter noch für ehrenamtliches Engagement in der Freiwilligenarbeit oder im Verein. Gerade im lokalen. Viele Menschen möchten sich nicht mehr engagieren und bleiben lieber etwas unverbindlich. Bei der FDP Gaiserwald sind wir allerdings noch in einer komfortablen Lage.