Die Kandidaten für das Wittenbacher Gemeindepräsidium stellen sich dem Direktvergleich Bodenpolitik, Bürgerbeteiligung oder Wachstum: Die drei Kandidaten für das Wittenbacher Gemeindepräsidium nehmen Stellung zu aktuellen Fragen der Gemeindepolitik. Und verraten ihre kurz- und langfristigen Pläne. Notiert: Noemi Heule

Oliver Gröble, parteilos (Bild: Mareycke Frehner); Norbert Näf, CVP (Bild: Sabrina Stübi) und Georges Gladig, FDP (Bild: Beat Belser)

Welche drei Projekte würden Sie als Gemeindepräsident von Wittenbach als Erstes anpacken?

Georges Gladig: Die Einführung von halbjährlichen Gesprächen mit der Bevölkerung (Roundtable, World Café) und einer Sprechstunde für alle Bürgerinnen und Bürger im Gemeindehaus. Dann würde ich die Einheitsgemeinde vorbereiten mit den Behörden Wittenbachs und den Partnergemeinden der Oberstufe, Berg und Muolen. Drittens würde ich ein Konzept erstellen für die Überbauung Neuhus mit Schulhäusern unter Einbezug der Interessengruppen und einem Städteplaner.

Oliver Gröble: Es wäre nicht richtig, wenn ich der Bevölkerung jetzt schon verbindliche Versprechungen machen würde. Wenn ich gewählt werde, will ich mir mit Verwaltung und Gemeinderat zuerst einen Überblick über alle laufenden Projekte verschaffen, bevor ich Prioritäten setze. Als wichtige Projekte erachte ich: saubere Umsetzung der aktuellen Grossprojekte, aktive und transparente Kommunikation, Einheitsgemeinde.

Norbert Näf: Als erstes würde ich bei der Südostbahn eine «Verschönerung» des Bahnhofs anstossen. Der Bahnhof ist eine Visitenkarte für Wittenbach. Zum Beispiel finde ich den Veloraum sehr unappetitlich. Als grössere Geschäfte stehen für mich die Bildung der Einheitsgemeinde und die Zukunft der Schulhäuser auf dem Dorfhügel und der Liegenschaft Neuhus im Vordergrund. Für letzteres müssen wir in zwei Jahren wissen, was wir wollen und wie wir vorgehen.

In Wittenbach nehmen jeweils zwischen 2,5 und 3,8 Prozent der Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung teil. Mit welchen konkreten Massnahmen wollen Sie die Beteiligung erhöhen?

Georges Gladig: Meine Idee ist es, die Bevölkerung in anstehende und geplante Projekte vermehrt einzubinden. Mit der vermehrten Partizipation muss es uns gelingen, die Bürgerversammlung als ein halbjährliches Ereignis interessant zu machen. Sie soll als Treffpunkt der freien Meinungsäusserung genutzt werden. Der Bevölkerung wird Mut gemacht, ihre eigene Meinung angstfrei zu äussern. Weiter stelle ich mir vor, Vereinen und Gewerbe anlässlich einer Bürgerversammlung eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten.



Oliver Gröble: Die tiefe Quote ist kein Wittenbacher Phänomen, sondern ein schweizweites. Mein Ziel ist es, Betroffene frühzeitig zu Beteiligten zu machen und dies bereits im Vorfeld einer Bürgerversammlung. Dabei soll die Bevölkerung aktiv und in einem transparenten und partizipativen Prozess einbezogen werden.

Norbert Näf: Ich sehe zwei mögliche Massnahmen: Zur Begrüssung würde ich musikalische Vereine (zum Beispiel den Männerchor, den Gospelchor, die Musikgesellschaft Konkordia) für ein Kurz-Konzert von rund 20 Minuten anfragen. Im Anschluss an die ordentlichen Geschäfte würde ich im Sinne eines «Werkstatt-Berichtes» aus dem Gemeinderat über zwei bis drei grössere Geschäfte, die noch nicht abstimmungsreif sind, berichten und die spontan geäusserte Meinung der Bürgerschaft einholen.

Der Bau des Schulhauses Sonnenrain ist in Gang. Wie genau die Schule finanziert werden soll, ist allerdings noch unklar. Würden Sie, wie im Vorfeld der Abstimmung vorgeschlagen, die alten Schulhäuser und die Parzelle Neuhus verkaufen? Was wären Ihre Alternativvorschläge?

Georges Gladig: Das neue Konzept für die Erschliessung der Parzelle Neuhus mit den Schulhäusern muss sofort an die Hand genommen werden. Ob ein Verkauf der Parzelle und der Schulhäuser nötig ist um die Finanzen für den Neubau zu erhalten, ist für mich noch offen. Ich bevorzuge eine Variante im Baurecht. So bleibt der Boden in Gemeindebesitz und wir können damit langfristige Einkünfte generieren. Mir schwebt ein Projekt mit Mehrgenerationen-Wohnungen vor, ergänzt mit einem Erlebnis- und Begegnungspark.

Oliver Gröble: Falsch wäre es, wenn die Gemeinde das Land einfach einem Investor verkaufen würde, ohne vorher die Rahmenbedingungen definiert zu haben. Dabei ist ein Gesamtkonzept über das Gebiet Neuhus inklusive Schulhäuser zu entwickeln. Die Schulhäuser dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Im Rahmen einer Arealentwicklung sollen diese Vorgaben konkretisiert werden. Und zwar über einen transparenten Prozess unter Einbezug von Interessengruppen und der Bevölkerung.



Norbert Näf: Ein Verkauf ist sicher ein Thema. Nachhaltiger wäre die Abgabe im Baurecht. Vor einem Abbruch der Schulhäuser würde ich diese für eine andere Verwendung (etwa als Bürogebäude oder Seminarzentrum) freigeben – nicht durch die Gemeinde betrieben. Für die Liegenschaft Neuhus schwebt mir ein Wettbewerb für Wohnbaugenossenschaften oder ähnliche Bauträger vor. Diese könnten Häuser bauen, die sich weitestgehend selbst mit Wärme und Strom versorgen und bauökologisch überzeugen.

Wittenbach wächst rasant. Innert zehn Jahren ist die Bevölkerung um knapp 12 Prozent gewachsen. Bald knackt die Gemeinde die Marke von 10000 Einwohnern. Soll diese Entwicklung weitergehen?

Georges Gladig: Für mich ist das quantitative Wachstum klar kein Ziel, wir müssen uns qualitativ entwickeln in Abhängigkeit von Zuwanderung, Geburtenrate und Landreserven. Wir müssen eine enkeltaugliche Gemeinde entwickeln, die einem Zeithorizont von mindestens einer Generation genügt. Dabei lege ich Wert auf lebenswerte Quartiere und Projekte. Dies beinhaltet auch Sanierungen veralteter Objekte zur Attraktivitätssteigerung – etwa die Liegenschaften an der St. Gallerstrasse oder die alte Post Kronbühl.

Oliver Gröble: Nein. Wittenbach soll sich nach dem Motto «Qualität statt Quantität» weiter entwickeln.



Norbert Näf: Die Bevölkerungszahl von 10000 werden wir bald erreichen, wenn die neue Zentrumsüberbauung abgeschlossen und bereits eingezonte Flächen überbaut werden. Bei letzteren soll die Gemeinde im Rahmen von Sondernutzungsplänen auf den Wohnungsmix (lieber grössere Wohnungen als Kleinwohnungen) und die Eigentumsart (lieber Eigentum als Miete) Einfluss nehmen. Auf Neueinzonungen von Bauland für Wohnbauten würde ich verzichten und auf (Lebens-)Qualität statt Quantität setzen.

Ist Wittenbach nun Dorf, Durchfahrtsgemeinde, Kleinstadt oder Vorstadt von St. Gallen? Welcher Ruf soll der Gemeinde künftig vorauseilen?

Georges Gladig: Wittenbach soll ein Dorf bleiben als attraktive Vorortsgemeinde von St. Gallen. Wir müssen eine eigene Kultur entwickeln und uns als eigenständige Gemeinde positionieren. Sollten sich daraus Möglichkeiten für Partnerschaften mit den umliegenden Gemeinden ergeben, müssen wir diese nutzen und im Gespräch bleiben. Viele Aspekte wie Umwelt, Verkehr oder regionale Entwicklung hören nicht an der Gemeindegrenze auf.

Oliver Gröble: Wittenbach soll keine anonyme Schlafgemeinde werden. Wittenbach soll eine eigenständige Gemeinde sein mit den Vorzügen einer Vorstadt, mit ländlichem Flair sowie eigener Identität mit guten Schulen, einem attraktivem Angebot für Alt und Jung, einer bürgerorientierten Verwaltung, einer starken Wirtschaft und gesunden Finanzen.

Norbert Näf: Wittenbach ist eine Gemeinde mit städtischen und ländlichen Eigenschaften. Wir haben eine hohe Lebensqualität und gute Infrastruktur – die mit Schulhaus und Turnhalle Sonnenrain noch gesteigert wird. Dieser ist Sorge zu tragen und im Sinne des Einwohners als Kunde der Gemeinde zu verbessern. Insbesondere würde ich die Kommunikationswege mit der Bevölkerung erweitern und Mitsprachemöglichkeiten erhöhen. Dies hilft auch, die Eigenständigkeit zu wahren.