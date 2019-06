Italiener Künstler stellen in St.Gallen aus und tragen den Namen der Gallusstadt nach Italien In der Galerie Macelleria d’Arte im Bleicheli sind Werke von fünf Künstlern aus der Toskana zu sehen. Die Ausstellung ist Teil eines mehrjährigen Kulturaustauschs zwischen Italien und der Schweiz. Roger Berhalter

Mona Lisa begrüsst die Besucher am Eingang: Die italienischen Künstler Federico Pinto Schmid (links) und Massimiliano Precisi (rechts) mit Galeriechef Francesco Bonnano (mit Picasso-Maske) vor der Macelleria d’Arte im Bleicheli. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Die Kunstgalerie am Raiffeisenplatz im Bleicheli präsentiert sich an diesem Nachmittag farbig wie immer. Schon vor dem Eingang warten rote Stühle auf die Gäste der Vernissage, die später an diesem Abend stattfindet. Im Schaufenster neben dem Eingang lächelt Mona Lisa ihr berühmtes Lächeln von einem Gemälde. Drinnen ein einziges Kunterbunt, vom Boden bis zur Decke.

Francesco Bonanno tigert in der Galerie umher. Der Gründer der Macelleria d’Arte muss bis zur Vernissage noch einiges erledigen. Den toskanischen Most von der Post abholen, zum Beispiel. Und die mit Fenchelsamen gespickten Salamis. Schliesslich soll auch kulinarisch alles passen, wenn die Ausstellung eröffnet.

Fünf Künstler aus der Toskana hat Bonanno eingeladen. Ihre Werke hängen an den Wänden im Erdgeschoss und im oberen Stock. Es riecht nach Focaccia und Weihrauch. Das Brot hat Bonanno in Papiertaschen auf der Bar bereitgestellt. Das Stückchen Weihrauch platziert er mit den Fingerspitzen auf dem glühenden Stummel seiner Zigarette. «Für mich ist es eine sakrale Aufgabe, italienische Kunst nach St.Gallen zu bringen.»

«St.Gallen» in alle Regionen Italiens tragen

«Interscambio culturale Italia – Svizzera»: So heisst der Kulturaustausch zwischen der Schweiz und Italien, den Bonnano vor zwölf Jahren lanciert hat und mit der aktuellen Ausstellung fortsetzt.

In einer Art «Giro d’Italia» sollen Werke von Ostschweizer Künstlern in Galerien in allen 20 Regionen Italiens gezeigt werden. Im Gegenzug erhalten italienische Künstler die Möglichkeit, in St.Gallen auszustellen. Der Name St.Gallen werde auf diese Weise in alle Regionen Italiens getragen, heisst es im Projektbeschrieb: «‹Interscambio culturale Italia – Svizzera› ist Kulturförderung und Tourismusförderung ganz praktisch und konkret.»

In den vergangenen Jahren waren in der Macelleria d’Arte Künstler aus Sardinien, Ligurien, Sizilien, Kampanien und Latium zu Gast. Nun ist die Toskana an der Reihe. Alle fünf Künstler der aktuellen Ausstellung kommen aus dieser Region: Andrea Massaro, Massimiliano Precisi, Francesco d’Adamo, Federico Pinto Schmid und Francesco Forconi alias Skim.

Werke sind sehr unterschiedlich

Abgesehen von der Herkunft der Künstler haben die ausgestellten Werke kaum Gemeinsamkeiten. Das sei auch nicht die Idee, sagt Francesco Bonanno:

«Ich gebe nie ein Thema vor.»

Daher kann man in der Ausstellung ein breites Spektrum sehen. Da sind die grellbunten Bilder des Street-Art-Künstlers Francesco Forconi, der sich Skim nennt. Er war es auch, der die Mona Lisa am Eingang gemalt hat.

Im Kontrast dazu arbeitet Andrea Massaro mit gedeckten Farben und näht verschiedene Stoffe zu einem Bild zusammen. Francesco d’Adamo macht Collagen; unter den Farben seiner Bilder sind beispielsweise ausgeschnittene Schnipsel aus Zeitungen erkennbar. Federico Pinto Schmid, Sohn eines deutschen Kunstmalers, malt «surreale Evolutionen», wie er es nennt. Sein grossformatiges Bild im Erdgeschoss fällt beim Betreten der Galerie sofort ins Auge. Massimiliano Precisi schliesslich bringt wilde Motive in die Galerie: Fratzen, Blumensträusse sowie groteske Gebilde aus Augen und Zähnen.

Der Gönnerverein entscheidet mit

Derzeit sind in St.Gallen also die Italiener zu Besuch. Umgekehrt soll noch in diesem Jahr eine Gruppe Schweizer Künstler in die Toskana reisen. Drei Galerien hat Francesco Bonanno als Ausstellungsorte in Aussicht, in Pisa, Florenz und Carrara. Welche Künstler am Kulturaustausch teilnehmen werden, weiss Bonanno noch nicht. Dies werde er zusammen mit den Mitgliedern seines Gönnervereins entscheiden, den «Amici d’Arte».