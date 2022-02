PORTRÄT Die Gossauerin Franziska Stark schiesst so gut wie die Olympiasiegerin Am Samstag wird die Schweizer Mannschaftsmeisterschaft entschieden. Favorit ist Gossau mit Franziska Stark, die in sieben Runden viermal das Maximum schoss. Wie Olympiasiegerin Nina Christen.

Franziska Stark, Leistungsträgerin im Team der Sportschützen Gossau Bild: swissshooting.ch

Die Sportschützen Gossau schlossen die Qualifikation als Leader ab. Nun geht es am Samstag in Stans um den Titel in der Mannschaftsmeisterschaft mit dem Gewehr auf der 10-Meter-Distanz. Die Gossauer sind Titelverteidiger.

In der Mannschaftsmeisterschaft treten Frauen und Männer im gleichen Team an. Olympiasiegerin Christen schiesst für Nidwalden, das ebenfalls für den Final qualifiziert ist. Die Nidwaldner haben also Heimvorteil, verloren aber in der siebten Runde gegen Gossau.

Gossauer Frauenpower

Franziska Stark Bild: swissshooting.ch

Eine Equipe besteht aus acht Personen. Für Gossau kamen in dieser Saison regemässig vier Frauen zum Einsatz: Myriam Brühwiler, Natalie Gsell, Nadja Kübler und Franziska Stark. Die Gossauer Männerfraktion bilden der mehrfache Armbrustweltmeister Joel Brüschweiler, Christian Alther, Christoph Dürr und Pascal Bachmann.

Die besten Ergebnisse für Gossau mit dem Luftgewehr verbuchte in den ersten sieben Runden die 22-jährige Franziska Stark. Sie erreichte viermal das Maximalresultat von 200 Punkten - wie Nina Christen. Das fünfte Maximalresultat für die Gossauer erzielte Christoph Dürr, der sich fast für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert hätte.

Die Qualifikation schloss Gossau mit vier Punkte Vorsprung auf Olten ab. Dahinter folgten in der Rangliste der frühere Serienmeister Tafers als Dritter und Nidwalden.

Ebenfalls am Samstag in Stans schiesst Ebnat-Kappel um den Aufstieg in die NLA.