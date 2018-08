Weggeschwemmte Brücke wird ersetzt Eine neue Fussgängerbrücke soll Mörschwil und Untereggen verbinden. Im September hatte die Goldach während eines Unwetters die Brücke in der Lochmüli mitgerissen. Das neue Modell soll bescheidener ausfallen. Noemi Heule

Bei Dürre ein zahmes Flüsschen, bei Hochwasser ein ungebändigter Fluss: Im vergangenen September riss die Goldach die Brücke in der Lochmüli zwischen Mörschwil und Untereggen in die Tiefe. (Bild: PD)

Ausgedünnt von der Dürre plätschert die Goldach müde zwischen Mörschwil und Untereggen. Doch die Goldach kann auch anders, das hat sie im vergangenen September bewiesen, als sie sich während eines Unwetters zu einem reissenden Fluss aufbäumte. Und ihre Zerstörungsgewalt in der Lochmüli entfaltete. Das Hochwasser donnerte das Tobel hinunter in Richtung See und unterspülte die Brücke. Teile davon hielten den Wassermassen nicht stand und wurden schlicht weggeschwemmt. Anstelle der Strasse klafft seither ein Loch. Eine Lücke hinterliess die zerstörte Brücke auch auf dem Wanderwegnetz.

Diese Lücke wollen die Gemeinden auf beiden Seiten der Goldach schliessen. Eine neue Brücke soll die Wanderer bereits nächstes Jahr wieder sicher über die Gemeindegrenze geleiten. Nur ein Neubau der Brücke sei wirtschaftlich und sinnvoll, schreibt die Gemeinde Mörschwil im Mitteilungsblatt. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin soll die Brücke keine Motorfahrzeuge mehr tragen, sondern einzig für Mensch und Pferd passierbar sein.

Der Kanton soll sich an Kosten beteiligen

Die Fussgängerbrücke soll aus einer Stahlkonstruktion bestehen, 5,5 Tonnen schwer. Die Kosten belaufen sich gemäss Mitteilung auf 300 000 Franken. «Der Regierungsrat des Kantons St. Gallen wurde um Mitfinanzierung der grossen Ausgaben ersucht», heisst es weiter. Weil der Schaden durch ein Unwetter entstand, beteilige sich der Kanton voraussichtlich mit 75 Prozent der Kosten. Je 37 500 Franken haben die beiden Gemeinden in ihre Budgets 2018 aufgenommen. Beide Gemeinderäte haben das Projekt bewilligt; vom 27. August bis 25. September liegt der Teilstrassenplan beidseitig der Goldach öffentlich auf.

Länger und schmaler als das vorangehende Modell soll die neue Brücke werden. Die zerstörte Brücke lag in einer Diagonalen über der Goldach, ihr Nachfolger soll rechtwinklig zum Ufer liegen und dennoch rund zehn Meter länger ausfallen, nämlich insgesamt rund 24 Meter. Mit einer Breite von 1,5 Metern wird die Brücke im Gegenzug deutlich bescheidener als das zerstörte Exemplar, dessen asphaltierte Stummel bis heute über den Abgrund ragen und plötzlich ins Nichts abfallen.

Das soll sich bald ändern. Bereits Anfang September räumt die Armee die letzten Überreste weg. Auf der Unteregger Seite des Flusses wird dafür eigens eine Rampe ins Bachbett gebaut. Allenfalls seien auch Sprengungen nötig, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Insbesondere die Unteregger Bevölkerung wird um Verständnis für allfällige Emissionen gebeten.

Brücke wird per Helikopter angeflogen

Auch mit dem Bau soll es zügig vorangehen. Die Vorprüfung beim Kanton sei positiv verlaufen, die Gemeinden rechnen damit, dass die Brücke noch in diesem Jahr vor Wintereinbruch gebaut werden kann. «Der Plan ist sportlich», sagt Untereggens Gemeindeschreiber Norbert Näf. Dennoch sind die Gemeinden zuversichtlich, dass die ersten Wanderer im kommenden Jahr die Gemeindegrenze über die neue Stahlbrücke überwinden können.

Bevor es soweit ist, verspricht der Bau Spektakel: Da die Lochmülistrasse zu steil ist für den schweren Transport, wird die Brücke per Helikopter angeflogen. Die 5,5 Tonnen schwere Konstruktion wird dafür in zwei Teile zerlegt. Der übrige Baustellenverkehr führt über Untereggen. Wegen Rutschungen ist das Gelände auf Mörschwiler Seite nicht mit schwerem Gerät be­fahrbar.