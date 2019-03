Die Gemeinde Berg sammelt Betreuungswünsche Die Gemeinde Berg will von der Bevölkerung anhand eines Fragebogens erfahren, ob sie ein familienergänzendes Angebot wünscht. Aufgrund der Antworten soll eine Vorlage ausgearbeitet werden. Christoph Renn

Berg sucht nach Antworten bei der Kinderbetreuung. (Bild: Urs Bucher)

Ist familienergänzende Kinderbetreuung auch in Berg ein Bedürfnis? Das will der Gemeinderat herausfinden. Deshalb wurden alle Familien und Erziehungsberechtigten eingeladen, einen entsprechenden Fragebogen auszufüllen. So will die Gemeinde erfahren, ob überhaupt eine Nachfrage nach familienergänzenden Strukturen besteht, wie sie organisiert werden sollten und wie viel sie insgesamt kosten dürften.

Auf der Grundlage der Antworten entscheidet die Gemeinde über die weitere Planung und die Berechnung der Finanzierung eines familienergänzenden Angebots, wie es in einer Mittelung heisst. Zudem dienen die Ergebnisse als Basis für eine entsprechende Vorlage.

Familienmodell wandelt sich auch in Berg

Klar ist für den Gemeinderat gemäss Mitteilung, dass sich das traditionelle Familienmodell auch im ländlichen Berg verändert hat. So sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine grosse Herausforderung geworden. Fordert die Berger Stimmbevölkerung den Aufbau eines familienergänzenden Angebotes, muss sie sich allerdings noch etwas gedulden. Die Gemeinde rechnet mit einer möglichen Einführung von Kinderbetreuungen frühestens im August 2020.

Der Berger Gemeinderat beruft sich bei der Ausarbeitung der familienergänzenden Kinderbetreuung auch auf einen Bericht der St. Galler Regierung vom 14. August 2018. Dieser besage, dass die politischen Gemeinden für eine ganzheitliche Kinder- und Jugendhilfe sorgen und in diesem Rahmen die familienergänzende Kinderbetreuung fördern müssten.

Weiter stehe im Bericht des Kantons, dass externe Kinderbetreuung in Ergänzung zur elterlichen Erziehung und Betreuung eine doppelte Aufgabe habe. Zum einen soll sie die Entwicklung und Bildung der Kinder fördern, zum anderen die Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen. Die Kinderbetreuung sehe sich dabei aber stets als Ergänzung zur Erziehung im Elternhaus und ersetzt diese nicht. Die Eltern blieben die wichtigsten Bezugspersonen.