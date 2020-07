Die Flig Gossau will im Herbst zwei Sitze gewinnen Die Partei nominiert 15 Kandidierende fürs Gossauer Stadtparlament und zwei für den Schulrat.

Das Stadtparlament in Gossau. Urs Bucher (4. April 2019)

(pd/woo) Die Freie Liste Gossau (Flig) will bei den Gesamterneuerungswahlen am 27. September mit «einer ausgewogenen Liste» und einer Zweierkandidatur sowohl einen Sitz im Stadtparlament als auch im Schulrat dazugewinnen. Zur Wahl ins Parlament treten alle vier Bisherigen wieder an, dies sind Matthias Ebneter, Stefan Harder, David Mathis und Erwin Sutter.

Auf der Flig stehen zudem die Namen von elf Kandidatinnen und Kandidaten, die bisher noch nicht im Parlament politisierten. Nebst Vertretern aus dem Bildungswesen sei es dem Wahlausschuss gelungen, mehrheitlich junge Kandidierende zu finden, die an ihrem Arbeitsort leitende Aufgaben innehätten, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Folgende Frauen und Männer kandidieren für das Stadtparlament: Goran Gajic, Ivana Künzle, Yannik Harder, Bruno Manser, Reto Manser, Shirley Mc Masters, Markus Meister, Marco Romita, Christian Schlegel, Martina Uffer und Pascal Wirz.

Bildung gehöre seit Jahren zum Kerngeschäft

Für die Schulratswahlen hat die Flig gleich zwei Kandidierende nominiert. Dies, weil die Bildung seit Jahren zum Kerngeschäft der Partei gehöre, heisst es. Man wolle im September den Sitz von Linus Balzan verteidigen und einen weiteren Sitz dazugewinnen. Nominiert wurden Shirley Mc Masters und David Mathis. Beide vertreten gemäss Mitteilung die aktuelle Elterngeneration und haben Kinder im Schulalter.