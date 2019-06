Die Feier vor dem Absprung - Mit Erfolg die Matura am Gymi in Gossau bestanden Alle 34 Maturandinnen und Maturanden des Gymnasiums Friedberg in Gossau haben bestanden. Die Zukunft werde auch Umwege und Irrwege bringen, so die Erziehungsrätin Yvonne Kräuchi-Girardet. Andrina Zumbühl

Rektor Lukas Krejci (links) zusammen mit den Klassenlehrern und den besten Maturae und Maturi Anna Scheiwiler (blau), Anita Baldegger (rot)

und Lukas Walpen. Bild: Urs Bucher (21.6.2019)

«In einem wankenden Schiff fällt um, wer stillesteht, nicht wer sich bewegt.» Mit diesem Zitat von Ludwig Börne, dem deutschen Schriftsteller und Kritiker, begrüsst Rektor Lukas Krejci die Anwesenden der diesjährigen Maturafeier des Friedbergs. Krejci geht auf die heutige digitalisierte und globalisierte Welt ein, welche ständig in Bewegung ist. Es brauche Toleranz, Selbstbewusstsein und Humanität, um sich darin zu behaupten. Wer sich nicht bewege, falle um – schon Ludwig Börne erkannte dies. Stolz blickt Krejci auf die Maturae und Maturi in den vorderen Reihen des Fürstenlandsaals. Strahlende, stolze Gesichter blicken ihm entgegen. Diese jungen Frauen und Männer werden die Welt in Zukunft mitbewegen.

«Ihr wart schon immer in Bewegung und agil», richtet Krejci seine Worte an die elegant gekleideten Maturandinnen und Maturanden – und präsentiert dem Publikum ältere Videos, in denen die Schülerinnen und Schüler überdreht und lustig durcheinanderreden. Die Videos bringen die jungen Erwachsenen, welche sich selber erkennen, zum Lachen.

Umwege, Schleichwege und Irrwege gehören dazu

Erziehungsrätin Yvonne Kräuchi-Girardet gratuliert den Maturandinnen und Maturanden im Namen des Erziehungsrates. Sie geht auf die vielfältigen Wege ein, welche nun eingeschlagen werden. «An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser», wusste schon Charlie Chaplin zu sagen. Es werde auch Umwege, Schleichwege und Irrwege geben, sagt Kräuchi-Girardet. Diese gehören dazu. «Wählen Sie mutig Ihren Weg», ermuntert die Erziehungsrätin. «Und Sie werden Spuren hinterlassen.»

Es folgt die Maturaansprache von Robert Cuny, Senior Program Manager IoT bei der Bühler Group Uzwil. Cuny studierte an der ETH Maschinenbau und Robotik. Er kenne das Gefühl, welches die Maturae und Maturi nun verspüren, sagt er und blickt in die Gesichter der ersten Reihen: Es ist ein Gefühl, das zwischen Freude, Erleichterung, Nervosität und Unsicherheit schwankt. Ein wichtiger Lebensabschnitt sei nun abgeschlossen, ein neuer beginne. Cuny zeigt das Foto einer Klippe. Zwei Personen springen ab, vor ihnen liegt das offene Meer. Diese Metaphorik schliesst sich an jene des schwankenden Schiffes auf dem Meer an. «Ihr steht kurz vor dem Absprung. Die Frage ist nicht, ob ihr eine Bauchlandung macht, sondern wann», erklärt Cuny. Es sei wichtig, den Sprung immer wieder auf ein Neues zu wagen. Die zwei wichtigsten Fähigkeiten, zu welchen Robert Cuny die jungen Erwachsenen ermutigt, sind Widerstandsfähigkeit sowie das Vermögen, immer wieder neu zu lernen; sich stetig zu bewegen und immer weiterzubilden. Abschliessend wünscht Cuny den Maturandinnen und Maturanden «möglichst wenig Bauchlandungen».

Blumenstrauss für jene mit den Bestnoten

Nach einem Auftritt des Chors des Gymnasiums Friedberg kommt es zur Übergabe der Maturitätszeugnisse. Alle 34 Maturandinnen und Maturanden dürfen sich über eine bestandene Matura freuen. Lukas Walpen, Anna Scheiwiler und Anita Baldegger werden für ihre besten Notendurchschnitte mit einem Blumenstrauss honoriert. Nach einem Grusswort der Schülerorganisation wird das Publikum durch das Maturatheater «Kopfsache» der 1. Klasse unter Leitung von Fabio Natter zum Lachen gebracht.

Krönender Abschluss des Anlasses bildet die Rede der beiden Maturanden Kai Meier und Yann Lenherr. Mit Selbstbewusstsein, Humor und bewundernswertem rhetorischem Geschick lassen die beiden jungen Männer das Publikum dank einiger Anekdoten an ihrer Zeit am Friedberg teilhaben.