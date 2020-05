Er soll Scheitlins Nachfolger werden: Die FDP portiert Mathias Gabathuler als Kandidaten fürs St.Galler Stadtpräsidium Mathias Gabathuler, Rektor der Kantonsschule am Brühl, soll Nachfolger von Thomas Scheitlin werden. Dieser hatte am Dienstag seinen Rücktritt auf Ende Jahr erklärt.

Mathias Gabathuler: Mit ihm will die FDP das Stadtpräsidium verteidigen.

Bild: PD

Jetzt steht fest, mit wem die FDP in St.Gallen das Stadtpräsidium verteidigen will: Es ist Mathias Gabathuler, der Rektor der Kantonsschule am Brühl. Gabathuler ist 52 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Kinder.

Die Parteileitung der FDP der Stadt St.Gallen portiert den Umweltfreisinnigen zuhanden der Mitgliederversammlung, die Mathias Gabathuler noch offiziell nominieren muss. Die Gesamterneuerungswahlen in den Stadtrat und ins Stadtparlament finden am 27. September statt.

Damit kommt es sicher zu Kampfwahlen ums Stadtpräsidium. Die SP, die stärkste politische Kraft in der Kantonshauptstadt, erwägt, eines ihrer Mitglieder im Stadtrat, Maria Pappa oder Peter Jans, ins Rennen zu schicken. Der parteilose Schuldirektor Markus Buschor prüft eine Kandidatur, und auch Sozialdirektorin Sonja Lüthi (GLP) schliesst eine solche gegenüber dem «St.Galler Tagblatt» nicht aus.

Stadtpräsident Thomas Scheitlin erklärte am Dienstag seinen Rücktritt per Ende 2020. Er ist seit knapp 14 Jahren im Amt. Bis März 2015 hatte die FDP zwei Vertreter in der Stadtregierung. Als Fredy Brunner zurücktrat, wollten die Freisinnigen seinen Sitz mit Barbara Frei verteidigen. Sie zog bei der Ersatzwahl gegen Peter Jans jedoch den Kürzeren.

