Die erste Studentensiedlung der Stadt St.Gallen

Rund 11500 Studentinnen und Studenten waren Ende 2017 an der Universität St. Gallen, den Teilschulen der Fachhochschule Ostschweiz (FHS St. Gallen und NTB Buchs) sowie der Pädagogischen Hochschule auf dem Platz St. Gallen eingeschrieben. Das geht aus dem Wettbewerbsprogramm für die neue Überbauung auf dem Areal der Stadtsäge hervor. Ein Teil dieser Studenten verlegt seinen Wohnort während des Studiums in die Stadt oder die nähere Umgebung. In ihrer Stellungnahme schreiben die Verwaltungsdirektoren der St. Galler Hochschulen im Wettbewerbsprogramm, dass gegenwärtig ein Wohnbedarf für mindestens 400 Studentinnen und Studenten, längerfristig gar für bis zu 10 Prozent bestehe. Gemäss der Grösse des Bildungsstandorts St. Gallen überrasche im Vergleich mit anderen Hochschulstandorten in der Schweiz, dass sich bis dato kein spezifisches Angebot für studentisches Wohnen etabliert habe.

Ein Problem vor allem für Austauschstudenten

Die Wohnungsnot für Studenten sei schon lange ein Problem, wenn auch nicht für alle ein gleichermassen Grosses, sagt Stephan Gmür, Präsident der Stiftung Studentenwohnungen der Universität St. Gallen. «Wir brauchen vor allem Wohnraum für Austauschstudenten, die nur für kurze Zeit nach St. Gallen kommen.» Denn während reguläre Studenten dank des vergleichsweise hohen Wohnungsleerstands in St. Gallen relativ einfach eine Wohnung oder WG finden, sei dies bei Austauschstudenten schwieriger. «Für sie gibt es keinen Markt. Deshalb quartieren wir sie derzeit in diversen Liegenschaften ein, die wir in der ganzen Stadt gemietet haben.» Die Stiftung suche etwa seit fünf Jahren mit Hochdruck nach Möglichkeiten, eine Studentensiedlung zu realisieren. «Wir haben viele Liegenschaften, die in den vergangenen Jahren umgebaut wurde, für eine Umnutzung geprüft.» Die meisten seien aber ohnehin zu klein. Denn ein richtiges Studentenwohnheim brauche mindestens 100, eher 150 Plätze sowie Gemeinschaftsräume. «Wichtig ist nicht nur ein Bett, sondern auch der Austausch.» Und im Idealfall sei es zentrumsnah, wie das Areal Stadtsäge.

Selber bauen ist nicht Aufgabe der Hochschulen

Selbst wollen aber weder die Universität noch die Stiftung ein solches Angebot bauen. Auch in der Stellungnahme der Hochschuldirektoren heisst es, dass die Bereitstellung von Wohnraum für Studierende einzig subsidiär zu den Kernaufgaben der Hochschulen und ihrer Trägerschaften gehöre. «Unsere Stiftung hat derzeit nicht die Mittel, ein solches Projekt zu realisieren, da sie bereits in andere Liegenschaften investiert hat.» Stephan Gmür ist dennoch sicher, dass der Bedarf an Studentenwohnungen in den kommenden Jahren zunehmen wird. Das Projekt der Ortsbürgergemeinde sei ein willkommener Anfang, und inzwischen hätten andere Grundeigentümer Interesse signalisiert. Konkret sei aber noch nichts. (dag)