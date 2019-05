Unstimmigkeiten in Muolen: Die Elektra will ihr Netz verkaufen - das gefällt dem Gemeinderat nicht Für den Verwaltungsrat der Elektra Muolen ist der Zeitpunkt da, die Genossenschaft

zu liquidieren. Der Gemeinderat fühlt sich übergangen, weil er das Netz gerne selber kaufen würde. Johannes Wey

Die Elektra Muolen ist schlank aufgestellt, sagt Präsident Guido Sieber stolz. Ein eigenes Verwaltungsgebäude hat sie nicht, deshalb lädt Sieber bei sich zu Hause zum Gespräch. Dieses liegt nur 150 Meter Luftlinie vom Gemeindehaus entfernt. Trotzdem lief die Kommunikation zwischen Elektra und Gemeinde zuletzt nicht reibungslos.



Die Elektrakommission, der Verwaltungsrat der Genossenschaft, hat Ende April per Brief zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen. Dort will sie über den Verkauf des Netzes an die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) und die Liquidation der Genossenschaft abstimmen lassen. Der Gemeinderat hingegen würde das Netz gerne selber kaufen. Es soll in Muoler Besitz bleiben. Er lädt auf Montag zu einem Informationsanlass ein und appelliert im Blättli an die Genossenschafter, sich gegen den Verkauf an die SAK einzusetzen. Die Kommission sei «leider» nicht bereit gewesen, gemeinsam Alternativen zu prüfen.



Zeitpunkt für Liquidation gekommen

Guido Sieber, Präsident Elektra Muolen. (Bild: Johannes Wey)

Für Guido Sieber ist die Elektra ein sichtlich emotionales Thema. Ihm seien – nach dem sicheren, zuverlässigen Betrieb – immer möglichst tiefe Strompreise wichtig gewesen. Das sei nun mit ein Grund, weshalb die Zeit für die Liquidation gekommen sei. «Bis vor wenigen Jahren lagen unsere Preise immer unter jenen der SAK.» Das habe sich nun geändert. Zudem tritt der Verwalter Ende Jahr in den Ruhestand. Und die kleine Elektra sei neuen Anforderungen nicht mehr ohne Unterstützung gewachsen, etwa der flächendeckenden Installation von Smartmetern.



«Die Liquidation ist kein Schnellschuss.»

Im Dezember habe man ein Gespräch mit Gemeindepräsident Bernhard Keller geführt. «Wir wollten seine Unterstützung für unsere Pläne gewinnen.» Keller habe einen Kauf durch die Gemeinde ins Spiel gebracht. Eine konkrete Offerte sei aber bislang nicht eingegangen. Aus grundsätzlichen Erwägungen steht man dem seitens der Elektrakommission ohnehin skeptisch gegenüber. Der Gemeinderat verspreche sich Gewinne aus dem Netz. Das ginge letztlich auf Kosten der Stromkunden, ist Sieber überzeugt.



Er hat einen unterschriftsreifen Vertrag der SAK vorliegen. Sie würde 910000 Franken für das Netz bezahlen und den Kunden dieselben Tarife wie im übrigen Versorgungsgebiet zusichern. Die SAK versorge zudem schon den grössten Teil des Gemeindegebiets ausserhalb des Dorfs. «So würden alle Muolerinnen und Muoler gleich behandelt.» Und da die SAK in Besitz der öffentlichen Hand sei, komme diese Lösung aus seiner Sicht dem heutigen Genossenschaftsmodell am nächsten.

Am Informationsanlass der Gemeinde werde sich auch die Kommission beteiligen. Dazu wurde sie im Mitteilungsblatt eingeladen. «Das hat uns gefreut», sagt Sieber. Nicht gefreut habe man sich hingegen über den Ton der Mitteilung. «Wir müssen ja zusammenarbeiten.»



Gemeinderat fühlt sich geschnitten

Bernhard Keller ist überzeugt, mit dem Text im Mitteilungsblatt richtig gehandelt zu haben. Dies, obwohl die Gemeinde wie jeder andere Genossenschafter – darunter auch Keller – nur einen Anteilsschein hält. Er wolle sachlich über die Ausgangslage und Möglichkeiten informieren. «Wir haben uns seit Dezember bemüht, der Kommission eine andere Lösung unterbreiten zu können.» Eine Offerte von der Gemeinde habe es bislang nur deswegen keine gegeben, weil man von der Elektra die nötigen Grundlagen erst spät erhalten habe. Der Gemeinderat habe der Kommission sogar einen alternativen Zeitplan vorgeschlagen, damit sie trotzdem noch vor den Sommerferien hätte über die Liquidation abstimmen können. «Es wäre auch kein Beinbruch, das Netz ein Jahr später zu verkaufen», findet Keller.



Bernhard Keller, Gemeindepräsident Muolen (Bild: PD)

Schliesslich habe die Gemeinde viele Abklärungen von einem externen Experten treffen lassen. Dieser brachte den Gemeinderat zum Schluss, dass der Kauf des Netzes eine Investition wäre, die – ohne Mehrkosten für die Kunden – einen überschaubaren jährlichen Gewinn ermöglichen würden. «Diesen könnte man zum Beispiel für die Förderung nachhaltiger Energie aufwenden. Und die Gemeinde könnte über die Zukunft des Netzes mitbestimmen.» An der Entschädigung der Genossenschafter würde sich dadurch nichts ändern, sagt Keller.



Bislang besitzt die Gemeinde noch kein Stromnetz und betreibt keines. Auf dem übrigen Gemeindegebiet gehört das Netz der SAK und drei weiteren Versorgern. Andere Gemeinden würden aber gute Erfahrungen mit externen Betreibern machen.



«Und keine davon käme auf die Idee, das Netz zu verkaufen. Im Gegenteil, viele raten mir davon ab.»

Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 21. Mai statt. Um dem Verkauf zustimmen zu können, müssen mindestens drei Viertel der 123 Genossenschafterinnen und Genossenschafter teilnehmen oder sich vertreten lassen. Für den Beschluss wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig. Die Kommission beantragt, bei einem Ja den Liquidationsgewinn zu je 45 Prozent an Genossenschafter und Strombezüger und zu 10 Prozent an die Gemeinde auszuschütten.