Die Detailversessenen - die "Sur le lac"-Macher erzählen von den Anfängen

Dieses Jahr ist das «Sur le lac» mit einer besonderen Situation konfrontiert: dem anhaltenden absoluten Feuerverbot. «Statt mit Holzkohle müssen wir mit Gas grillieren», sagt Dominic Frei. Und die Gasgrills müssten auf feuerfester Unterlage stehen. Das bedeute auch, dass der selbstgebaute Smoker nicht zum Einsatz komme. Geplant war, damit eine ganze Kuh (Paula) zu schmoren, die die Standbetreiber bei einem Eggersrieter Bauern gekauft hatten. «Wir müssen Paula wahrscheinlich irgendwo drinnen zubereiten», sagt Pascal Frei. Wie genau, müsse man noch abklären.

Eine weitere Herausforderung ist das Rauchen. So ist es gemäss Feuerverbot auch untersagt, brennende Kippen wegzuwerfen. Das jedoch ist an einem Festival schnell passiert, besonders zu später Stunde nach dem einen oder anderen Bier. «Wir werden die Leute bereits am Eingang auf das Feuerverbot hinweisen», sagt Christoffer Brunner. Dazu werde man stets die Augen offen halten. Ausserdem würden mehr Aschenbecher aufgestellt und bei jedem Stand gebe es feuerfeste Tonnen, um Zigaretten zu entsorgen. Man überlege sich ausserdem, kleine Aschenbecher für die Hosentasche zu verteilen, sagt Pascal Frei. «Es ist uns ein Anliegen, unser Möglichstes dazu beizutragen, dass das Feuerverbot eingehalten wird». Dazu habe man mehr Feuerlöscher und Löschdecken besorgt. «Wir stehen auch in engem Austausch mit der Feuerwehr Eggersriet», sagt Christoffer Brunner. (al)