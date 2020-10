Die Demenzstrategie der Stadt St.Gallen ist in Umsetzung: Diese Massnahmen hat sie in Angriff genommen Die Umsetzung der städtischen Demenzstrategie hat sich verzögert. Einige Massnahmen sind aber bereits realisiert worden.

Mit dem Alter steigt das Risiko, an Demenz zu erkranken. Bild: Getty

Was tut die Stadt St. Gallen, um Betroffenen mit Demenz und deren Angehörigen zu helfen? Das wollten Stefan Grob (CVP) und Daniel Bertoldo (EVP) wissen. Mit 39 weiteren Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentariern reichten sie ein Postulat ein. Der Vorstoss wurde in eine Interpellation umgewandelt und vom Stadtrat beantwortet.

Die Stadt St. Gallen hat 2017 eine Demenzstrategie ausgearbeitet, die an die Strategien von Bund und Kanton angelehnt ist. Die städtischen Massnahmen sollten 2017 und 2018 umgesetzt werden. Ob das auch geschehen ist, zweifelten Grob und Bertoldo an. Mit ihren Zweifeln hatten sie teilweise Recht. Bei der zuständigen Stelle kam es seit Ende 2017 zu mehreren personellen Wechseln.

Dies und eine hohe Arbeitsbelastung hätten die Umsetzung verzögert, schreibt der Stadtrat. Dennoch seien seit Veröffentlichung der Demenzstrategie diverse Massnahmen angegangen worden.

Stadt soll Bevölkerung über Demenz aufklären

Die Demenzstrategie sieht unter anderem vor, dass die Bevölkerung sensibilisiert wird. Dies sei eine Voraussetzung für einen verständnisvollen Umgang mit Demenzkranken, heisst es im Bericht «Demenz in der Stadt St. Gallen». Die Stadt sei Mitglied des Netzwerks Demenz und damit seit dessen Gründung in die Sensibilisierungsarbeit eingebunden, heisst es in der Interpellationsantwort. Im Netzwerk Demenz tauschen sich alle relevanten städtischen Akteure aus. Regelmässig würden Informationsanlässe stattfinden. An diesen Veranstaltungen könne man sich auch über Angebote für Personen mit Demenz informieren. Ein weiterer Punkt in der Demenzstrategie ist eben die Information über die vielen Angebote.

Eine wichtige Rolle in der Beratung und Begleitung nehme auch die Infostelle Demenz ein. Ausserdem biete Pro Senectute Stadt St. Gallen neu ein kostenloses Coaching für betreuende Angehörige an.

Eine App für Ferienplätze ist in Entwicklung

Ein weiteres Thema sind Ferienbetreuungsplätze für Personen mit Demenz. Aktuell bieten sieben Institutionen permanent eins bis vier Ferienbetten an, vier tun dies bei freien Kapazitäten. «In diesem Bereich besteht Entwicklungsbedarf», bilanziert der Stadtrat.

Derzeit werde eine App entwickelt, mit der freie Ferienbetten in Alters- und Pflegeheimen angeboten und gebucht werden können. Auch das Angebot an Tages- und Nachtbetreuungsplätzen sollte überprüft werden. Aktuell gibt es in der Stadt 34 bis 38 solche Plätze. Eine Herausforderung bleibe es, genügend Nachtplätze bereitzustellen, heisst es in der Interpellationsantwort. Das Netzwerk Demenz habe sich dem diesen Sommer angenommen.

Derzeit arbeitet die Stadt die «Strategie Alter und Gesundheit 2030» aus. Im Rahmen dieser Strategie würden die noch nicht umgesetzten Massnahmen der Demenzstrategie an die Hand genommen. Es seien zudem Gespräche mit Betroffenen von Demenz und betreuenden Angehörigen geplant, um deren Bedürfnisse aufzunehmen.