Unbekannte Gönnerin rettet Sandskulpturen-Festival in Rorschach: Sie bezahlt die Transportkosten aus dem Toggenburg

Das international bekannte Sandskulpturen-Festival in Rorschach drohte ohne Sand dazustehen. Eine private Gönnerin, die nicht genannt werden will, greift nun rettend ein und finanziert den Transport der 250 Kubikmeter des speziellen Sandes, der von Degersheim an den Bodensee geschafft werden muss.