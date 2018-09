Die binäre Uhr am St.Galler Bahnhof funktioniert wieder: War der Elektrosmog schuld?

Weiss man, wofür die Symbole einer binären Uhr stehen, ist es gar nicht so schwer, sie zu lesen. Die Kreise in der obersten Reihe zeigen die Stunden an, die Kreuze in der mittleren Reihe die Minuten und die Quadrate in der untersten Reihe die Sekunden. Die Kolonnen stehen von rechts nach links für die Zahlen 1, 2, 4, 8, 16 und 32. Die Uhrzeit ergibt sich also daraus, dass man die pro Reihe gleichzeitig leuchtenden Symbole beziehungsweise Zahlen addiert und dann kombiniert. Leuchten also das erste und das dritte Symbol von rechts, ist es die Zahl fünf. Am besten ist wohl, man übt vor der Ankunftshalle des Hauptbahnhofs St.Gallen. Analoge Uhren, mit denen man das Resultat kontrollieren kann, hängen dort auch herum. (dag)