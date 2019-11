Die Biker arbeiten an ihrem Traum in St.Gallen

Gross war der Aufschrei in der Bikerszene, als im August bei den Veloclubs und Bikeläden in und um St. Gallen ein Brief des Regionalförsters Raphael Lüchinger eintraf. Der Förster der St. Galler Waldregion 1 wandte sich mit einer klaren Botschaft an die Biker. Wer auf illegalen Tracks abseits befestigter Wege quer durch den Wald fahre, könne gebüsst werden. Man wolle in den Gemeinden St. Gallen, Gaiserwald, Waldkirch und Gossau zusammen mit der Polizei regelmässig Kontrollen im Wald durchführen und fehlbare Personen büssen beziehungsweise anzeigen.

Lüchinger liegt der Wildtierschutz am Herzen. Er verweist auf das Waldgesetz. «Im Wald sind Reiten und Radfahren abseits von öffentlichen Strassen und Wegen verboten», steht da. Doch selbst der Regionalförster gibt zu, es sei nicht immer zweifelsfrei erkennbar, welche Waldwege öffentlich seien. Biker sollten sich an die Faustregel halten, nur befestigte Wege zu befahren, die mindestens zwei Meter breit sind.

Bisher wurden keine Biker gebüsst. «Es wurden lediglich zwei jugendliche Biker angehalten, die im Falkenwald unterwegs waren», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen. Die beiden Jugendlichen seien mündlich verwarnt worden. Die Stadtpolizei führt wöchentlich zwei bis drei Kontrollen in den St. Galler Wäldern durch. Kontrolliert würden dabei allgemeine Fahrverbote, und Hunde-Probleme, aber auch illegale Bike-Trails.

Am vergangenen Oktoberwochenende hätten sich zudem Angehörige von Polizei und Forstdienst bei illegalen Biketrails im Wald postiert, wie der Regionalförster mitteilt. Angehaltene Biker hätten Verständnis für die Anliegen des Lebensraumschutzes gezeigt, aber auch darauf hingewiesen, dass geeignete Angebote für ambitionierte Sportler fehlten. Das Thema «Biken im Wald» soll nun in Gesprächen mit privaten und öffentlichen Institutionen vertieft erörtert werden. Die Kontrollaktionen im Wald würden im Frühjahr wiederholt, sagt Lüchinger. Dann müssten Fehlbare mit einer Busse oder Anzeige rechnen. (sab)