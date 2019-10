Die Bibliothek Häggenschwil feiert sich selbst Anlässlich ihres 25-Jahr-Jubiläums lädt die Bibliothek im Herbst zu mehreren Veranstaltungen ein. Perrine Woodtli

Die Bibliothek in Häggenschwil befindet sich seit vergangenem Jahr in der ehemaligen «Krone» an der Dorfstrasse. (Bild: Ralph Ribi)

25 Jahre ist es her, als in Häggenschwil das Schulhaus im Pfaffengut eingeweiht wurde. Das neue Gebäude war auch die Geburtsstunde der Bibliothek Häggenschwil. Die beiden Schul­bibliotheken der Primar- und Sekundarschule wurden zusammengeführt und mit Büchern für Erwachsene ergänzt. So entstand 1994 mit der Hilfe zahlreicher Freiwilliger und einer Projektgruppe eine vielseitige Dorfbibliothek.



Seit dem vergangenen Jahr holen sich die Häggenschwilerinnen und Häggenschwiler ihren Lesestoff an einem neuen Ort. Die Bibliothek zügelte Anfang 2018 in das ehemalige Restaurant Krone. Sie war vorher im Kindergartengebäude untergebracht.

Aufgrund der steigenden Kinderzahlen wurde dort mehr Schulraum benötigt, weshalb die Bibliothek schliesslich ins Erdgeschoss der alten Dorfbeiz zügelte. Der Umbau kostete knapp 95000 Franken. Wo früher eine Küche war, stehen heute Bücherregale.



Zum Jubiläum erhält die Bibliothek nun ein neues Logo. Um das Vierteljahrhundert zudem zu feiern, finden im Herbst fünf Veranstaltungen für jede Altersgruppe statt.



Fifa-Turnier, Lesung und Erzähltheater

Die Feierlichkeiten stehen unter dem Motto «Wir feiern das Lesen». Am Mittwoch, 23. Oktober, findet von 14 bis 18 Uhr ein Videospiel-Event in der Bibliothek statt. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren können sich dabei gemäss Mitteilung bei in einem Fifa-Turnier messen.

Am Abend, 20 Uhr, ist Diana Dengler zu Gast. Sie ist Schauspielerin am Theater St.Gallen und lädt zu einer szenischen Lesung für Erwachsene. Danach gibt es einen Apéro.

Weiter geht es dann am Dienstag, 29. Oktober, mit einer Büchervorstellung für Erwachsene. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr, anschliessend gibt es ebenfalls einen Apéro.



Für die Kleinen ist der Sonntag, 3. November, interessant. Dann findet ein Erzähltheater mit Lorenz Pauli statt. Der Schriftsteller aus Bern ist um 14 Uhr in der Aula des Primarschulhauses in Häggenschwil zu sehen. Anschliessend gibt es ein Kuchenbuffet. Der Anlass richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren.



Am 6. November, 9.15 bis 9.45 Uhr endet die Jubiläumsveranstaltungsreihe mit dem «Buchstart» mit Marianne Wäspe. Die Leseanimatorin führt dabei Kleinkinder mit ihren Eltern in die Welt der Sprache und Bücher ein. Es gibt zudem eine kleine Überraschung.