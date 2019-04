Die Bankenhochzeit am Bodensee ist vollzogen Aus den Raiffeisenbanken Rorschacherberg-Thal und Goldach wird die Raiffeisenbank Region Rorschach. Die Genossenschafter in Goldach haben am Freitagabend ihren Segen dazu gegeben. Bereits am Donnerstagabend fiel der positive Entscheid in Rorschach. Es entsteht eine neue Raiffeisenbank mit einer Bilanzsumme von einer Milliarde Franken. Ein Stellenabbau wie in der Zentrale in St.Gallen ist am See kein Thema. Rudolf Hirtl

Am Freitagabend wurde auch in der Wartegg-Halle in Goldach (Bild) über die Fusion der lokalen Raiffeisenbanken abgestimmt.(Bild: Rudolf Hirtl)

Im Foyer nippen Frauen und Männer an ihren Gläsern und diskutieren. Auch der Carmen-Würth-Saal in Rorschach ist schon gut gefüllt. Eine Minute vor 19 Uhr haben sich dann 656 Genossenschafter zur Generalversammlung der Raiffeisenbank Rorschacherberg-Thal eingefunden. Hundert mehr als sonst durchschnittlich den Anlass besuchen. Nicht alle finden am Donnerstagabend Platz, ein Teil verfolgt die GV per Livestream in einem Nebenraum.

«Die Veränderungsprozesse in der

Bankbranche haben sich noch schneller entwickelt, als von vielen erwartet

wurde.» (Roman Capaul, VR-Präsident, Rorschacherberg)

Roman Capaul begrüsst in seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident Genossenschafter und Gäste und kommt nach der Eröffnung der GV zügig auf die geplante Fusion zu sprechen, welche die Raiffeisenbanken Rorschacherberg-Thal und Goldach im Mai 2018 erstmals ankündigten. «Wir haben unsere Zukunft nicht aus dem Bauch heraus geplant. Seit sechs Jahren sind wir mit unserem Banknachbar in Goldach regelmässig in Kontakt. Im Wissen, dass in der Branche ein intensiver Strukturwandel stattfindet.»

«Wir haben aus unseren Fehlern gelernt.»

An beiden Orten sei die Erkenntnis gewachsen, dass eine fusionierte Bank die herausfordernden Aufgaben besser lösen könnte, als die relativ kleine Bank Rorschacherberg-Thal. Mit Unterstützung von Raiffeisen Schweiz seien daher Rahmenbedingungen und Lösungen erarbeitet worden. Capaul räumt ein, dass vor sechs Jahren bei der Schliessung der Geschäftsstellen in Thal zu spät und zu wenig klar kommuniziert wurde. Aus diesem Fehler habe die Bankleitung gelernt. Die Genossenschafter seien diesmal während des Prozesses laufend informiert worden. Die Worte des Verwaltungsratspräsidenten bleiben nicht ohne Wirkung. Nach nur kurzer Diskussion stimmen die Genossenschafter der Fusion mit Goldach mit 540 zu 40 Stimmen deutlich zu. «Wir sind mit einem ­gesunden Respekt in diese Fu­sions-GV gegangen. Im Wissen, dass wir nicht allen Genossenschaftern einen Gefallen tun, haben wir zwar gehofft, waren aber nicht euphorisch. Das deutliche Resultat freut uns nun natürlich sehr», sagt André Eberhard, Leiter der Raiffeisenbank Rorschacherberg-Thal nach der Abstimmung erleichtert.

Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Rorschacherberg-Thal fand am Donnerstagabend in Rorschach statt. (Bild: Rudolf Hirtl)

Auch Goldach sagt Ja zur Vereinigung

Am Freitagabend folgt nun Akt zwei. Auch in Goldach steht der Fusionsentscheid auf dem Programm. «Unsere Region am See ist in den vergangenen Jahren noch stärker zusammengewachsen. Vor diesem Hintergrund ist es auch unser Anspruch mit den Kollegen der Raiffeisenbank Rorschacherberg-Thal, künftig Ihre Bank für unsere gemeinsame Region zu sein», sagt VR-Präsident Beat Ulrich. Die Bankleitung sei zum klaren Schluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt sei. «Schön ist, dass beide Banken nach über 100-jährigem Bestehen und mit guten Ergebnissen im Rücken handeln können.» Goldachs Bankleiter Ernst Locher betont, dass die neue gemeinsame Bank mit guten Zahlen und der notwendigen kritischen Grösse in die Zukunft gehen könnte. «Dazu gehören 45 professionelle Mitarbeitende, fünf Lernende, die zwei Geschäftsstellen und rund 12500 Mitglieder, die wir regional vereinen.»

Die Voten vor der Abstimmung sind ausgewogen. Zwei sprechen sich gegen eine Fusion aus, zwei bitten die Anwesenden um Zustimmung. Nicht 93 Prozent wie am Vorabend im Rorschach, aber deutliche 83 Prozent sagen dann Ja zur Fusion. Mit 918 zu 183 Stimmen wird das historische Resultat besiegelt. Die nötige Zweidrittelmehrheit von 734 Stimmen wird klar übertroffen.

«Wir sind dankbar, diesen Schritt aus einer finanziellen Stärke heraus

machen zu können und nicht aus Not

handeln zu müssen.» (Ernst Locher, Leiter Raiffeisenbank Region Rorschach)

Legendär ist das Rahmenprogramm an der GV in Goldach. Diesmal trat das österreichische Frauentrio Hollerstauden auf. (Bild: Rudol Hirtl)

In der Zentrale in St. Gallen soll es zu einem Stellenabbau kommen. Ist dies auch bei der neuen Raiffeisenbank Region Rorschach zu befürchten? Diese Fusion hatte nie den Zweck, Leute auf die Strasse zu stellen. Wir konnten allen Angestellten sagen, wo sie nach einem Zusammenschluss arbeiten werden. Ein Stellenabbau ist nicht geplant», sagt dazu André Eberhard. «Im Gegenteil, wir suchen sogar qualifizierte Mitarbeiter», bestätigt Roman Capaul. Die Bereinigung bei der zu stark gewachsenen Zentrale führe zu einer Stärkung der Lokalbanken.