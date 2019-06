Kommentar Die Badis in St.Gallen könnten besser über die Öffnungszeiten informieren Auch wenn die Badis in St.Gallen verhältnismässig früh schliessen: Die Stadt bietet mit ihren vier Freibädern eine vielfältige Badelandschaft. In der Kommunikation der aktuellen Öffnungszeiten zeigen sich aber Defizite. Roger Berhalter

Roger Berhalter (Bild: Ralph Ribi)

Man könnte jetzt beklagen, dass die Badis in der Stadt St.Gallen spätestens um 20 Uhr schliessen. Die meisten Freibäder der Region sind nämlich länger offen. In Wittenbach zum Beispiel kann man bis 21 Uhr schwimmen. Allerdings relativieren sich diese Öffnungszeiten, wenn man Richtung See oder auf Drei Weieren blickt. Die offenen Gewässer lassen sich nicht einfach schliessen. Im St.Galler Mannenweier ist Planschen auch dann noch möglich, wenn der Bademeister längst Feierabend hat. Man könnte sich also auch darüber freuen, dass die Stadt mit den vier Freibädern im Lerchenfeld, in Rotmonten und auf Dreilinden eine vielfältige Bäderlandschaft bietet.

In der Kommunikation der Öffnungszeiten zeigen sich aber Defizite, und zwar gleich bei mehreren Freibädern in der Region. Die Webseite der Stadt St.Gallen publizierte gestern den ganzen Tag über die falschen Betriebszeiten. In der Badi Wittenbach unterscheiden sich die online kommunizierten und die tatsächlichen Öffnungszeiten sogar um bis zu drei Stunden.

Klar, Bademeister haben wichtigeres zu tun als Webseiten à jour zu halten. Und am Telefon, auf Nachfrage, geben sie auch freundlich Auskunft. Doch es ist zu spät, wenn der interessierte Badegast erst um halb fünf Uhr abends erfährt, wie lange die Badi geöffnet ist und ob sich ein Besuch nach Feierabend noch lohnt. Korrekte, aktuelle Informationen über den Badibetrieb sind keine Hol-, sondern eine Bringschuld.