Fahrplanwechsel: Im Dezember sind die Gossauer die alten Züge los

Mit der Fahrplanänderung wird in Waldkirch ein neues Buskonzept eingeführt. Die Linie 154 dient neu als Haupterschliessung der Gemeinde durch den öffentlichen Verkehr. Die Linie führt neu von Arnegg über Waldkirch-Bernhardzell bis Wittenbach. Die bisherigen Linien 133 (Engelburg-Bernhardzell-Waldkirch) und 206 (Bernhardzell-Wittenbach) entfallen. Die Linie 154 wird grundsätzlich im Stundentakt verkehren. Die Stadt St. Gallen erreicht man von der Haltestelle Waldkirch Dorf im Halbstundentakt während der ersten halben Stunde über Arnegg, wo es einen «schlanken» Anschluss von oder nach St. Gallen mit dem Zug geben wird. Während der zweiten halben Stunde erreicht man St. Gallen via Wittenbach, wo die Pendler auf die S8 wechseln können. Das Konzept bedeutet für die Pendler vor allem eine Veränderung ihrer Gewohnheiten, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Fahrtzeit von Waldkirch Dorf in die Stadt wird mit den Änderungen kürzer. Bisher benötigte man über Gossau 31 Minuten und via Engelburg 42 Minuten. Künftig werden es 27 Minuten sein. Egal, in welche Richtung man fährt. Auch von Bernhardzell Dorf wird die Verbindung schneller. Neu erreicht man den St. Galler Hauptbahnhof im Stundentakt in 21 Minuten. Das Buskonzept wurde zusätzlich auf die Schulbedürfnisse abgestimmt und optimiert. Auch auf dieser Route werden die Reisezeiten kürzer. Die Änderungen werden als Versuchsbetrieb für die nächsten vier Jahre eingeführt. (arc)