Die Alte ist wieder die Neue Die Projekt-Werkstatt übernimmt den Betrieb der Velostationen. Wie bereits vor dem unfreiwilligen Rückzug 2017.

Die Velostation unter dem Fachhochschulzentrum am Hauptbahnhof. Bild: Benjamin Manser (7. Januar 2020)

Die beiden Velostationen beim St.Galler Hauptbahnhof – jene unter dem Fachhochschulzentrum sowie jene in der Hauptpost – haben einen neuen Betreiber. Oder besser gesagt: einen neuen alten. Seit 1. Januar ist die Projekt-Werkstatt, die Arbeitssuchenden den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen soll, für den Betrieb zuständig. So wie seit der Eröffnung der ersten provisorischen Velostation bei der heutigen Fachhochschule 2006 bis Ende 2017. In den Velostationen gibt es total rund 400 überwachte Abstellplätze. Die Velostation unter der Fachhochschule ist bedient, jene in der Hauptpost über einen Badge zugänglich.

Die Stadt hatte den Betrieb der Velostationen Ende 2017 interimsmässig übernommen und suchte seither nach einer neuen Lösung für den Betrieb. Dabei habe sie mit verschiedenen Organisationen, die Stellensuchende in Arbeitsmarkt reintegrieren wollen, Gespräche geführt, sagt Karin Hungerbühler, Leiterin der Dienststelle Umwelt und Energie. Die Projekt-Werkstatt bringe jedoch ein grosses Know-how betreffend diverser Dienstleistungen rund ums Velo an, etwa Reparaturen, die auch in der Velostation möglich sind. Deshalb sei die erneute Zusammenarbeit die «naheliegendste und beste Lösung» gewesen.

Rettung und neue Struktur als Grund für Rückkehr

Die Abgabe des Betriebs durch die Projekt-Werkstatt auf Ende 2017 hatte damit zu tun, dass der Kanton dem damals als Einzelfirma geführten Betrieb die finanzielle Unterstützung beziehungsweise die Zuweisung von Stellensuchenden durch die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) versagte. Deswegen war auch das Weiterbestehen der Projekt-Werkstatt selbst in Frage gestellt. Durch die personelle und organisatorische Neuausrichtung – heute ist die Projekt-Werkstatt ein Verein – und die Zuweisung von Arbeitssuchenden durch die Sozialen Dienste der Stadt St.Gallen und der Gemeinden in der Region konnte das Projekt auf eine neue Basis gestellt und dessen Fortbestand gesichert werden.

Für die Projekt-Werkstatt sei der Betrieb der Velostationen eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Angebot und «ein Gewinn», sagt Hanspeter Berweger, Betriebsleiter der Projekt-Werkstatt. Er eröffne den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Arbeitsprogramme ausserdem neue Perspektiven: Während sie in der Projekt-Werkstatt eine auf sechs Monate befristete Anstellung haben, dauert sie in der Velostation ein Jahr. Jene Teilnehmer, die sich für die viel selbstständigeren Arbeiten in der Velostation eignen, können in der Projekt-Werkstatt das Rüstzeug für diese zusätzlichen Aufgaben erhalten. «Denn nicht alle unsere Teilnehmer sind in der Lage, das zu leisten», hält Berweger fest.

Velostation ermöglicht neue Praktikumsstelle

Die Projekt-Werkstatt übernimmt die Mitarbeiter der Velostation, die bisher von der Stadt angestellt waren. Dabei handelt es sich um Teamleiter Daniel Oliva sowie drei Angestellte mit Jahresverträgen. Die Stadt investiert auch künftig jährlich maximal 180000 Franken aus der Spezialfinanzierung für Parkplätze und Parkhäuser in den Betrieb der Velostation, gleich viel wie bis anhin. Dazu kommen Beiträge der Sozialen Dienste der Stadt St. Gallen für die in der Velostation beschäftigen Personen – ähnlich wie bei der Projekt-Werkstatt im Güterbahnhof – sowie die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintritte und Abos, für Veloreinigungen und ähnlichem. Melanie Durrer, die bei der Projekt-Werkstatt für Finanzen, Personal und Administration zuständig ist, wird auch die zusätzlichen Aufgaben der Velostation übernehmen. Die Rechnung der Velostationen wird separat von jener der Projekt-Werkstatt geführt.

Ausserdem konnte durch diese neue Aufgabe in der Velostation eine neue Praktikumsstelle in der Projekt-Werkstatt geschaffen werden, welche bereits besetzt ist. «Das konnten wir uns bisher nicht leisten», sagt Berweger. Zudem soll in der Velostation ein zusätzlicher Arbeitsplatz besetzt werden.