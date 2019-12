Die Adventskalender-Geschichte (17/24): Die St.Gallerin, die Sterbenden die Angst vor dem Tod nimmt

Serie

Die Adventskalender-Geschichten (13/24): Das lächelnde Mädchen und seine rührenden Eltern

In der Adventszeit blickt täglich ein Mitglied unserer Redaktion auf eine spezielle Geschichte oder eine Begegnung im Beruf zurück. Heute: Erinnerungen an einen Besuch bei einer Familie in Sitterdorf, in der ein Kind mit dem Angelman-Syndrom lebt.